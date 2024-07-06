Реклама
Прямой эфир
Мир
Масуд Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана
Мир
Джо Байден назвал своим достижением расширение НАТО
Мир
США указали на необходимость роста оборонных расходов в НАТО до 2% ВВП
Мир
Карлсон указал на желание Орбана остановить полное разрушение Украины
Экономика
Ставки по ипотеке выросли до 23%
Общество
Синоптики спрогнозировали грозу и до +24 градусов в Москве 6 июля
Армия
Силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями
Армия
Пиротехники МЧС РФ за полгода обезвредили почти 44 тыс. взрывоопасных предметов
Мир
В Херсонской области рассказали о лесных пожарах из-за атак ВСУ
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Недвижимость
Эксперты сообщили о росте спроса на аренду квартир
Мир
Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС
Культура
В Москве открывается посвященный 12 городам РФ проект-приключение «Код города»
Общество
В Приморско-Ахтарске восстановили электроснабжение
Мир
Окружение Байдена считает причиной его проблем со здоровьем преклонный возраст
Спорт
Сборная Франции по пенальти победила португальцев в матче Евро-2024
Происшествия
Более 20 человек отравились роллами из кафе в Бурятии
Сюжет:

Al Jazeera сообщил о 27 погибших в результате ударов Израиля по Газе

Al Jazeera: не менее 27 человек убиты в результате ударов Израиля по Газе
0
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 27 палестинцев погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа с вечера пятницы. Об этом в субботу, 6 июля, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«Израильские воздушные атаки по Газе убили по меньшей мере 27 палестинцев. Израильские силы нанесли удары по районам вокруг Хан-Юниса и Рафаха на юге территории, включая нападение на группу людей, помогавших коммерческим грузовым грузовикам въезжать в Газу», — говорится в публикации.

Телеканал уточнил, что пострадавших доставили в больницу «Насер», которая является последним оставшимся крупным медучреждением на юге палестинского анклава.

В свою очередь, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что рано утром в результате атаки военных Израиля по центральной и северной части Газы погибли не менее 11 палестинцев. Жилой дом и склад Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) разбомбили израильские военные в ходе ударов по соседним лагерям беженцев Аль-Магази и Нусейрат в центральной части сектора Газа.

«Многие начали сомневаться в версии Израиля о происходящем»
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль — о волне признаний палестинского государства на Западе, ответственности Вашингтона за события в Газе и роли Москвы в межпалестинском диалоге

Ранее, 4 июля, стало известно, что количество погибших в секторе Газа при ударах Израиля превысило 38 тыс., пострадали почти 87,5 тыс. человек.

Тогда же стало известно, что глава разведслужбы Израиля «Моссад» Давид Барнеа отправился в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников палестинского движения ХАМАС. В тот же день стало известно, что израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что Израиль как никогда близок к соглашению с палестинским движением ХАМАС о приостановлении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

3 июля сообщалось, что Израиль получил через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Затем американский телеканал CNN, ссылаясь на источник, рассказал, что стороны близки к заключению соглашения о прекращении огня. Однако отмечалось, что гарантий совершения сделки нет — на это должен дать согласие израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024