Al Jazeera сообщил о 27 погибших в результате ударов Израиля по Газе

По меньшей мере 27 палестинцев погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа с вечера пятницы. Об этом в субботу, 6 июля, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«Израильские воздушные атаки по Газе убили по меньшей мере 27 палестинцев. Израильские силы нанесли удары по районам вокруг Хан-Юниса и Рафаха на юге территории, включая нападение на группу людей, помогавших коммерческим грузовым грузовикам въезжать в Газу», — говорится в публикации.

Телеканал уточнил, что пострадавших доставили в больницу «Насер», которая является последним оставшимся крупным медучреждением на юге палестинского анклава.

В свою очередь, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что рано утром в результате атаки военных Израиля по центральной и северной части Газы погибли не менее 11 палестинцев. Жилой дом и склад Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) разбомбили израильские военные в ходе ударов по соседним лагерям беженцев Аль-Магази и Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Ранее, 4 июля, стало известно, что количество погибших в секторе Газа при ударах Израиля превысило 38 тыс., пострадали почти 87,5 тыс. человек.

Тогда же стало известно, что глава разведслужбы Израиля «Моссад» Давид Барнеа отправился в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников палестинского движения ХАМАС. В тот же день стало известно, что израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что Израиль как никогда близок к соглашению с палестинским движением ХАМАС о приостановлении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

3 июля сообщалось, что Израиль получил через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Затем американский телеканал CNN, ссылаясь на источник, рассказал, что стороны близки к заключению соглашения о прекращении огня. Однако отмечалось, что гарантий совершения сделки нет — на это должен дать согласие израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.