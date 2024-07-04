Число погибших при ударах Израиля в секторе Газа превысило 38 тыс. человек

Количество погибших в секторе Газа при ударах Израиля превысило 38 тыс. Об этом 4 июля сообщил телеканала Al Jazeera со ссылкой на минздрав анклава.

«С 7 октября число жертв израильской агрессии выросло до 38 тыс. жертв и 87 445 раненых», — говорится в публикации.

По данным министерства, за последние сутки израильские военные совершили четыре атаки, в результате которых погибли 58 человек, а еще 179 получили ранения и были госпитализированы.

Накануне сообщалось, что Израиль получил через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Затем американский телеканал CNN, ссылаясь на источник, сообщил, что стороны близки к заключению соглашения о прекращении огня. Однако отмечалось, что гарантий совершения сделки нет — на это должен дать согласие израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

До этого, 14 июня, страны G7 («большой семерки») призвали урегулировать конфликт в Газе через признание Палестинского государства, чтобы государства должны сосуществовать в рамках безопасных и признанных границ на основе международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.