Reuters узнало об отправке главы «Моссада» в Катар для переговоров по Газе

Глава разведслужбы Израиля «Моссад» Давид Барнеа отправился в Катар для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников палестинского движения ХАМАС. Об этом 4 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на израильского чиновника.

«Израильскую делегацию на переговорах возглавит глава израильского разведывательного управления «Моссад», — говорится в публикации.

Ранее в этот день стало известно, что израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что Израиль как никогда близок к соглашению с палестинским движением ХАМАС о приостановлении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

3 июля сообщалось, что Израиль получил через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Затем американский телеканал CNN, ссылаясь на источник, рассказал, что стороны близки к заключению соглашения о прекращении огня. Однако отмечалось, что гарантий совершения сделки нет — на это должен дать согласие израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

До этого, 14 июня, страны G7 («большой семерки») призвали урегулировать конфликт в Газе через признание Палестины, что государства должны сосуществовать в рамках безопасных и признанных границ на основе международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.