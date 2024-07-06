В результате удара ЦАХАЛ по школе в Газе погибли 16 человек

Порядка 16 человек погибли и около 50 пострадали в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе, которую превратили в лагерь беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Об этом 6 июля сообщило агентство WAFA.

Уточняется, что, согласно местным источникам, школа Аль-Гауни, в которой размещались беженцы, подверглась авиаудару со стороны ЦАХАЛ. Погибло как минимум 16 человек, были ранены около 50, в основном женщины и дети.

WAFA подчеркнуло, что это второй случай бомбардировки убежища с начала палестино-израильского конфликта.

В тот же день СМИ сообщали, что 27 палестинцев погибли в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа с вечера пятницы. Телеканал Al Jazeera уточнил, что пострадавших доставили в больницу «Насер», которая является последним оставшимся крупным медучреждением на юге палестинского анклава. В свою очередь, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что рано утром в результате атаки военных Израиля по центральной и северной части Газы погибли не менее 11 палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.