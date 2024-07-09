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В Белом доме заверили в способности Байдена отработать второй президентский срок

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Американский президент Джо Байден отработает полностью второй срок в случае победы на выборах осенью, заявила 9 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, утвердительно ответив на соответствующий вопрос журналиста в ходе брифинга. Она напомнила, что у врачей нет никаких дополнительных вопросов к состоянию здоровья Байдена.

«Медицинский персонал Белого дома, его врачи уверены, что президент не нуждается в каких-либо дополнительных обследованиях, кроме детального, предельно конкретного медицинского обследования, которое он прошел четыре месяца назад. Это их решение, не вам или мне это оспаривать», — заявила она.

Днем ранее, 8 июля, Жан-Пьер заявила, что президент Байден и его врач сообщили об отсутствии необходимости в когнитивных тестах для главы Белого дома. Она добавила, что никаких признаков болезни Паркинсона или иных когнитивных нарушений в ходе медосмотра американского лидера выявлено не было.

Сопоставимый Джо: кто может заменить Байдена в президентской гонке
Белый дом не может убедить американцев в отменном здоровье лидера США

9 июля американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Джо Байден не подходит на роль президента США, вне зависимости от источника его недостатков — возраста, болезней или черт характера. Он пояснил, что доводы против продолжения президентства Байдена выходят за рамки вопроса о его здоровье — народу нужно больше от главы Белого дома, чем то, что может обеспечить Байден.

Тогда же личный врач американского лидера, невролог и эксперт по болезни Паркинсона Кевин О'Коннор заявил, что встречается с Байденом в рамках ежегодных осмотров, никаких встреч с врачом вне этого графика у президента США не было. Так он ответил на сведения некоторых СМИ о том, что врач не раз посещал Белый дом по специальному вызову.

В конгрессе США при этом заподозрили, что связь О'Коннора с семьей президента могла повлиять на медицинские оценки здоровья Байдена, который «выглядел нездоровым» во время недавних теледебатов с Трампом. Чиновники обнаружили деловую связь врача с братом президента Джеймсом.

Первые теледебаты между Байденом и экс-президентом США Дональдом Трампом прошли 27 июня. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечал, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президен Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Ряд сторонников задумались о необходимости сменить основного кандидата от Демпартии, кто-то выступает за уход Байдена с должности в связи с состоянием здоровья и возрастом.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 июля объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы.

8 июля Байден написал письмо, адресованное Демократической партии и опубликованное газетой The New York Times (NYT), в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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