Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров арестован до 5 сентября

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова арестовали до 5 сентября. Об этом 9 июля сообщила пресс-секретарь Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Таким образом в отношении Омарова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток.

По версии следствия, занимая пост главы района, Омаров совместно с генеральным директором ООО, занимающимся строительными работами, а также другими неустановленными лицами в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок с нежилым зданием на сумму 2,44 млн рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество путем оформления права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо.

Кроме того, экс-чиновник в период с июля 2016 года по август 2022 год, будучи в сговоре с другими лицами, фиктивно трудоустроил двух односельчан на должности водителей в редакцию местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные денежные средства на общую сумму более 695 тыс. рублей, утверждает следствие.

Постановление может быль обжаловано в установленном законом порядке.

5 июля Омаров вышел на свободу после 10 суток административного ареста за хулиганство. Однако на следующий день он был повторно задержан по подозрению в хищении средств. В отношении Омарова и еще троих подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Позднее, 7 июля, суд продлил арест Омарова на 72 часа.

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу и церковь и обстреляли пост ДПС, а затем скрылись на автомобиле. В результате терактов погибли 22 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).

В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали. Среди них был 31-летний сын Омарова Осман. По информации Верховного суда Дагестана, преступную группу для совершения терактов в республике создал человек, инициалы и фамилия которого совпадают с именем сына экс-главы Сергокалинского района. Затем, 26 июня, за мелкое хулиганство были арестованы пятеро сыновей Омарова.

В пресс-службе Советского и Кировского судов Дагестана уточнили, что они получили от двух до 13 суток административного ареста. Кроме того, 27 июня суд арестовал на два месяца обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте. 4 июля были арестованы еще трое задержанных за подготовку теракта.