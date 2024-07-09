Реклама
Прямой эфир
Спорт
КХЛ предложила ФХР расторгнуть договор о правах на проведение чемпионата России
Общество
ГД одобрила в I чтении проект о блокировке сайтов по продаже БАДов с нарушениями
Мир
Тело пропавшего альпиниста найдено спустя 22 года в Перу
Общество
Суд продлил арест причастным к смерти пациента врачам клиники «Ай Кью Пластик»
Мир
Глава МО Литвы объяснил усиление присутствие НАТО в странах Балтии
Общество
На ЗАЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ
Мир
НАТО передаст ВСУ больше 10 тыс. женских бронежилетов
Мир
Опрос показал возможную победу вице-президента Харрис над Трампом
Мир
Подполковник Расмуссен назвал план Зеленского по вступлению в НАТО бредовым и нереальным
Общество
Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с коклюшем и корью
Общество
Ведущие свадеб рассказали о самых неудачных свадьбах в своей карьере
Мир
Россия и Индия призвали к реформе Совета Безопасности ООН
Политика
Москва назвала санкции против СМИ РФ в Черногории враждебным актом цензуры
Общество
Полицейские со стрельбой задержали в Домодедово похитителей человека
Мир
Американский профессор назвал заявления о вступлении Украины в НАТО неадекватными
Мир
Орбан призвал ЕС взять лидерство по разрешению кризиса на Украине
Наука и техника
Борисов сообщил о плане начать в РФ конвейерную сборку спутников в 2026 году

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров арестован до 5 сентября

0
Фото: ТАСС
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова арестовали до 5 сентября. Об этом 9 июля сообщила пресс-секретарь Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Таким образом в отношении Омарова избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток.

По версии следствия, занимая пост главы района, Омаров совместно с генеральным директором ООО, занимающимся строительными работами, а также другими неустановленными лицами в 2021 году путем мошенничества незаконно обратили в собственность ООО земельный участок с нежилым зданием на сумму 2,44 млн рублей. Позднее они легализовали преступно добытое имущество путем оформления права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо.

Кроме того, экс-чиновник в период с июля 2016 года по август 2022 год, будучи в сговоре с другими лицами, фиктивно трудоустроил двух односельчан на должности водителей в редакцию местной газеты, в результате чего были похищены бюджетные денежные средства на общую сумму более 695 тыс. рублей, утверждает следствие.

Постановление может быль обжаловано в установленном законом порядке.

«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Как продвигается расследование терактов в Дагестане и что вспоминают о них очевидцы

5 июля Омаров вышел на свободу после 10 суток административного ареста за хулиганство. Однако на следующий день он был повторно задержан по подозрению в хищении средств. В отношении Омарова и еще троих подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»). Позднее, 7 июля, суд продлил арест Омарова на 72 часа.

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагогу и церковь и обстреляли пост ДПС, а затем скрылись на автомобиле. В результате терактов погибли 22 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).

В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали. Среди них был 31-летний сын Омарова Осман. По информации Верховного суда Дагестана, преступную группу для совершения терактов в республике создал человек, инициалы и фамилия которого совпадают с именем сына экс-главы Сергокалинского района. Затем, 26 июня, за мелкое хулиганство были арестованы пятеро сыновей Омарова.

В пресс-службе Советского и Кировского судов Дагестана уточнили, что они получили от двух до 13 суток административного ареста. Кроме того, 27 июня суд арестовал на два месяца обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте. 4 июля были арестованы еще трое задержанных за подготовку теракта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024