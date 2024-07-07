Суд в Дагестане продлил арест экс-главы Сергокалинского района Омарова на 72 часа

Суд продлил задержание экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова на 72 часа. Об этом 7 июля «Известиям» сообщили в Верховном суде республики.

5 июля Омаров вышел на свободу после 10 суток административного ареста за хулиганство. Решение о его аресте было принято 25 июня. Однако на следующий день он был повторно задержан по подозрению в отмывании денег.

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагоги и церкви и обстреляли пост ДПС, а затем скрылись на автомобиле. В результате терактов погибли 22 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ).

В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали. Среди них был 31-летний сын Омарова Осман. По информации Верховного суда Дагестана, преступную группу для совершения терактов в республике создал человек, инициалы и фамилия которого совпадают с именем сына экс-главы Сергокалинского района. Затем, 26 июня, за мелкое хулиганство были арестованы пятеро сыновей Омарова.