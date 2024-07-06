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В Дагестане снова задержали экс-главу Сергокалинского района Омарова

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Ленинского суда
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Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров вновь задержан, он проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает источник «Известий».

По данным следствия, Омаров, Магомедов Р., Аледзиева П. и Умаров З., а также иные лица вступили в сговор и в период с 2016 по 2022 год с использованием служебного положения осуществили хищение денежных средств в крупном размере.

Схема состояла в фиктивном трудоустройстве жителей села Сергокала в местную газету, являющуюся муниципальным бюджетным учреждением. При этом трудоустроенные фактически не выполняли никаких работ, а начисляемая им заработная плата поступала Омарову. Отмечается, что в результате этих действий было похищено около 697 тыс. рублей.

В отношении четверых подозреваемых, включая Омарова, 5 июля было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).

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Накануне, 5 июля, экс-глава Сергокалинского района Омаров вышел на свободу после 10 суток административного ареста за хулиганство. Решение о его аресте было принято 25 июня. До этого, 23 июня, Омаров был задержан, а в его доме прошли обыски. Также экс-главу района исключили из партии «Единая Россия» в связи с «дискредитирующими действиями». На следующий день Омаров был освобожден от должности.

23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на синагоги и церкви и обстреляли пост ДПС, а затем скрылись на автомобиле. В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали: в Дербенте были нейтрализованы двое, в Махачкале — трое. Личности причастных к теракту также установили. Среди ликвидированных боевиков был 31-летний сын Омарова Осман. По информации Верховного суда Дагестана, преступную группу для совершения терактов в республике создал человек, инициалы и фамилия которого совпадают с именем сына экс-главы Сергокалинского района.

Затем, 26 июня, за мелкое хулиганство были арестованы пятеро сыновей Омарова. В пресс-службе Советского и Кировского судов Дагестана уточнили, что они получили от двух до 13 суток административного ареста. Кроме того, 27 июня суд арестовал на два месяца обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте. 4 июля были арестованы еще трое задержанных за подготовку теракта.

В результате терактов погибли 22 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о первоначальных следственных действиях. В регионе был объявлен трехдневный траур.

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