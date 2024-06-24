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Главу Сергокалинского района Дагестана Омарова исключили из «Единой России»

Из «Единой России» исключили отца боевиков, напавших на Дагестан
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Фото: Администрация Сергокалинского района
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Секретарь дагестанского отделения «Единой России» (ЕР), глава Сергокалинского района Магомед Омаров исключен из партии. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба отделения ЕР в Республике Дагестан.

«Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение исключить главу Сергокалинского района, секретаря местного отделения Магомеда Омарова из партии», — говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале ЕР.

Отмечается, что решение принято в связи с дискредитирующими партию действиями Омарова.

Стрельба в Дербенте и Махачкале. Главное

Ранее, 23 июня, сообщалось, что глава Сергокалинского района Дагестана Омаров был задержан. Источник «Известий» в силовых структурах сообщил, что его сыновья могут быть причастны к атакам. По предварительной информации, они были ликвидированы во время столкновения с правоохранителями. В доме Омарова проводятся обыски.

Вечером того же дня неустановленные люди открыли огонь по синагоге и церкви в Дербенте из автоматического оружия, после они скрылись на белом Volkswagen Polo. Также был обстрелян пост ДПС. Для поимки преступников глава Дагестана Сергей Меликов объявил план «Перехват». Также было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Помимо этого, в республике ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Позднее корреспондент «Известий» Мурад Магомедов сообщал о бое на территории церкви в Махачкале. При этом в самой церкви в целях безопасности укрывалось 19 человек. По словам Магомедова, правоохранительные органы вели штурм боевиков. Спустя некоторое время зампред Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что нападавшие могли проникнуть на территорию церкви через забор.

К настоящему моменту в Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. По последним данным, при терактах погибли 15 сотрудников полиции, также есть жертвы среди мирного населения.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил о нейтрализации пяти боевиков в Дагестане: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое боевиков. В настоящее время в республике продолжается розыск пособников террористов.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов пообещал оказать помощь семьям пострадавших при теракте. Также в Дагестане открыли горячую линию по оказанию помощи пострадавшим. Кроме того, в городе до особого распоряжения отменили все развлекательные мероприятия. В регионе был объявлен трехдневный траур в связи с нападением боевиков.

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