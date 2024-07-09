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Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с коклюшем и корью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Эпидемическая ситуация с заболеваемостью коклюшем и корью на территории России стабилизировалась. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На текущий момент стабилизировалась эпидситуация по заболеваемости коклюшем и корью. Отмечается сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ), который обычно наблюдается в весенне-летние и осенние месяцы и который связан с началом купального сезона и отпускного периода», — говорится в сообщении.

По словам главы ведомства Анны Поповой, причинами распространения ЭВИ является несоблюдение требований санитарного законодательства при регистрации инфекций. Кроме того, риск может быть связан с недостаточной личной гигиеной в местах большого скопления людей.

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В конце июня первые случаи кори зарегистрировали в Приморском крае. Очаги болезни выявили во Владивостоке. Санитарные власти проводят мероприятия по выявлению заразившихся, тех, у кого может быть это заболевание, и тех, кто с ними контактировал.

Ранее, 28 мая, СМИ передавали, что ВОЗ опубликовала доклад, согласно которому Россия вошла в тройку по заболеваемости корью в Европе с апреля 2023 года по март 2024 года. Согласно информации ВОЗ, за 12 месяцев в стране было зафиксировано 18 977 случаев заболевания корью. Второе место занял Азербайджан, где за год выявили 28 855 случаев, а первое — Казахстан с 36 292 случаями.

В феврале вирусолог Александр Чепурнов рассказал о причинах участившихся вспышек кори. Он указал на то, что корь является самым заразным заболеванием, а заболеваемость растет из-за большого количества «антипрививочников».

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