Болевые точки: почему в регионах всё еще не хватает вакцины от кори

Поставки вакцины от кори, которые производились с начала года, так полностью и не решили проблему нехватки этого препарата. Но если в конце февраля на его дефицит жаловались жители минимум 16 российских регионов, то сейчас их число значительно снизилось — «Известия» обнаружили сообщения о нехватке препарата в четырех субъектах . К концу марта регионы получили почти 500 тыс. доз, и до конца апреля будет поставлено еще 1,3 млн. О том, закроют ли такие объемы потребность в вакцине на фоне появления новых случаев этого крайне заразного заболевания, — в материале «Известий».

Новые случаи кори в регионах

В марте 2024 года новые очаги заболевания корью зафиксировали минимум в полутора десятках российских регионов: в Ростовской, Ярославской, Сахалинской, Тульской, Омской, Кемеровской, Ленинградской, Новосибирской и Тюменской областях, а также в Забайкальском и Красноярском краях, Башкирии, ХМАО и еще минимум трех регионах.

В некоторых из них на карантин закрывали колледжи и другие образовательные учреждения. Так, например, из-за нескольких выявленных случаев кори занятия в онлайн-формате теперь будут проходить в Шуваловском корпусе МГУ им. М.В. Ломоносова. Продлится такой формат обучения до 12 апреля.

В Татарстане за январь–март подтвердили 155 случаев заражения корью — больше, чем за весь прошлый год. Об этом в конце марта сообщила журналистам замглавы управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина. По ее словам, 95% случаев заражения пришлись на непривитых лиц и тех, кто сделал лишь одну прививку. Количество получивших прививку в Татарстане составляет около 80% от подлежащих вакцинации , указала представитель ведомства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В Санкт-Петербурге с начала года зарегистрировано 159 случаев заражения корью, большинство заболевших — несовершеннолетние. Такие данные 21 марта привела пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

В Саратовской области за нынешний год зарегистрирован 61 случай заболевания корью. Болезнь завезли из Сызрани, Дагестана и Москвы, уточнил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на брифинге о заболеваемости ОРВИ, гриппом и корью.

В Омской области в конце марта вышло постановление главного государственного санитарного врача по региону Александра Криги о проведении подчищающей иммунизации против кори. В документе отмечено, что решение принято на фоне роста заболеваемости в 2023 году. В 2024-м она также не была нулевой: за январь и февраль в Омской области выявлено трое заразившихся.

Справка «Известий» Подчищающая иммунизация — это массовые прививочные кампании на территориях высокого риска распространения той или иной инфекции. Она проводится в случае необходимости создания высокого уровня популяционного иммунитета к определенной инфекции.

Специалисты Роспотребнадзора по ХМАО на расширенном заседании коллегии пришли к выводу, что целесообразно продолжать подчищающую иммунизацию населения против кори и дифтерии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Сейчас в стране привито около 75% тех, кто нуждается в вакцинации от кори, подсчитали в федеральном Роспотребнадзоре. Там характеризуют ситуацию этого и прошлого года как «циклический подъем». В конце марта 2024-го глава ведомства Анна Попова заявила, что в связи с ростом заболеваемости корью и в рамках подчищающей иммунизации было привито более 1,4 млн человек.

В Минздраве «Известиям» сообщили, что закупки иммунобиологических препаратов осуществляются «в рамках выделенных бюджетных ассигнований для обеспечения национального календаря профилактических прививок в 2024 году».

«В соответствии с заявленной потребностью субъектов заключен государственный контракт на поставку вакцины для профилактики кори, — указали в министерстве. — Поставка в субъекты России в рамках первого этапа осуществляется и планируется к завершению не позднее 1 мая, поставка по второму этапу планируется не позднее 15 сентября».

В ведомстве сообщили, что сейчас в рамках первого этапа препарат поставлен в 48 субъектов.

При направлении в регионы учитывается объем наличия в них необходимой вакцины. В целях организации бесперебойного обеспечения граждан согласовываются заявки о перераспределении препаратов между регионами, рассказали в Минздраве.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Где не хватает вакцины

Рост заболеваемости корью приводит к повышению спроса на препараты, так как вакцинация — единственный способ предотвращения инфекции либо ее тяжелого течения , объяснил «Известиям» терапевт и основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов.

Жители минимум четырех регионов страны, где в этом году выявлялась корь, сообщили, что не могут вакцинироваться из-за отсутствия препарата. Так, в Кемеровской области и Красноярском крае пожаловались на отсутствие в детских поликлиниках вакцин от целого ряда инфекционных заболеваний, в том числе от кори, которая характеризуется почти стопроцентной заразностью.

Несколько региональных СМИ Башкирии заявили, что в республике возник дефицит противокоревых вакцин. По данным регионального минздрава, с начала года республика получила почти 5 тыс. доз вакцины «Вактривир». Эту информацию «Известиям» подтвердили в «Нацимбио» — единственном поставщике вакцин для национального календаря прививок.

Заявка на получение новых партий препаратов отправлена в федеральный Минздрав, однако данных о точной дате поступления новой партии вакцин нет, заявил журналистам главврач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров.

— В запасе мы имеем вакцины только для подчищающей иммунизации в очагах. Как только вакцина поступит, она будет распределена в медицинские учреждения, — подчеркнул он.

Кроме того, с задержкой поставки вакцин столкнулись в ХМАО, сообщают местные СМИ. Но в региональном минздраве «Известиям» ответили, что в субъект поступил федеральный транш вакцин для профилактики кори среди детского и взрослого населения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Сейчас препараты распределены по всем медорганизациям, осуществляющим вакцинопрофилактику. Также на региональном аптечном складе имеется достаточный запас вакцины для проведения противоэпидемических мероприятий в очагах кори», — отметили в ведомстве.

Когда будут поставки

Поставки вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита «Вактривир» ведутся в 2024 году в оперативном режиме, заверили в фармацевтическом холдинге «Нацимбио». Так, по данным компании, с начала года и по 2 апреля было отгружено 473 тыс. доз противокоревой вакцины «Вактривир».

В течение месяца в регионы страны планируется отгрузить еще 1,35 млн доз препарата , сообщили в холдинге.

«Вакцины для очередной отправки уже произведены и проходят государственный контроль качества», — добавили там.

В ХМАО и Кемеровскую область, по данным «Нацимбио», с января по март поставлено почти 7 тыс. доз вакцины «Вактривир». В течение месяца туда планируется отгрузить еще около 20 тыс. доз препарата. В Башкирию в апреле отгрузят 13,4 тыс. доз вакцины. Красноярский край уже получил в этом году 7,28 тыс. доз, в апреле регион должен получить еще почти 21 тыс. доз препарата.

Генеральный директор и главный врач частной скорой помощи «КОРИС ассистанс» Лев Авербах напомнил «Известиям», что еще несколько лет назад проблем с доступностью вакцин от кори не было — помимо российских были доступны и зарубежные препараты.

— Сейчас нехватка, скорее всего, связана с тем, что не хватает мощностей для производства российской вакцины в нужном количестве, а зарубежных на рынке нет, — считает он.

При этом эксперт подчеркнул, что 2 млн доз на страну должно хватить, так как прививать нужно не сразу 140 млн ее жителей, а в первую очередь детей и других непривитых пациентов.

— Сейчас уровень заболеваемости значительно выше, чем был в 2018–2019 годах, — отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharmа Николай Беспалов.

По его словам, в 2019 году Минздрав закупил около 13 млн доз вакцин от кори, в 2020-м — еще 7,5 млн. После этих мер проблема была фактически полностью решена, заболеваемость резко сократилась , отметил он.