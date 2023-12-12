Корь-счет: почему в России возник дефицит вакцин

Сразу из нескольких регионов в последние недели поступили сообщения о проблемах с вакцинами в России: в частности, утверждалось, что не хватает препаратов от кори и коклюша в 12 субъектах РФ; врачи указали и на дефицит вакцин от ветрянки. Минздрав между тем заявляет о наличии запасов, но основной российский производитель подтвердил, что проблемы были — а именно с многокомпонентной вакциной. Когда разрешится дефицит, разбирались «Известия».

Где не хватает вакцин

О проблемах с вакцинами от кори и коклюша в 12 регионах России заявили на прошлой неделе Telegram-каналы. Утверждалось, что речь идет о Челябинской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Брянской, Калининградской, Архангельской, Вологодской, Калужской и Тульской областях, а также республиках Карелия и Татарстан . При этом дефицит объяснили тем, что трудовые мигранты из СНГ и беженцы с Украины не были включены в национальный календарь профилактических прививок.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Появились также сообщения о дефиците вакцины от ветрянки. Иммунобиологические препараты от ветрянки — только импортные («Варилрикс» и «Варивакс»), и их поставки сократились.

Проблемы с вакцинами «Известиям» подтвердили и в конкретных клиниках, в том числе частных.

— С лета этого года отмечается нехватка вакцин для национального календаря профилактических прививок в России, — заявила «Известиям» врач-педиатр, заместитель главного врача клиники «Ниармедик» на Полежаевской Регина Григорьева. — Во всех регионах России отмечается дефицит тройной вакцины от кори, краснухи, паротита и от ветряной оспы.

С чем связывают дефицит вакцин

По словам Регины Григорьевой, в июле 2022 года американская фармкомпания MSD, которая производит вакцины М-М-Р II от кори, краснухи и паротита, сообщила о прекращении поставок этих препаратов, у которых есть российский аналог, а также «Варивакса» от ветрянки, хотя российского аналога как раз нет. Дефицит отмечен, однако, только в этом году, так как по закону компания может реализовать планы по прекращению поставок препаратов только спустя год с момента уведомления Минздрава и Росздравнадзора , пояснила эксперт.

Российским препаратом от кори, краснухи и паротита является «Вактривир» производства НПО «Микроген» (входит в «Нацимбио»), но, считает врач, отечественные аналоги не способны устранить возникший дефицит, особенно с учетом проведения «подчищающей иммунизации» и роста спроса на фоне увеличения числа случаев заражения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Что касается другой вакцины от ветрянки, «Варилрикс», то у фармпроизводителя RNC Pharma возникли логистические сложности с доставкой препарата , — пояснила врач. — Объемы поставок в этом году сократились примерно на 50%.

В Минздраве и Росздравнадзоре не ответили на запросы «Известий» о дефиците вакцин. Но ранее Минздрав заявлял, что запасы есть: более 4 млн упаковок противококлюшных, что составляет две трети годовой потребности, а остатки препаратов для профилактики кори покрывают почти двухмесячную потребность. Что касается вакцин от ветряной оспы, то здесь запасы составляют более 100 тыс. упаковок. В конце ноября контроль Росздравнадзора прошли более 80 тыс. упаковок, а следующая партия в 70 тыс. упаковок проходит госконтроль сейчас.

Отсутствие конкретного препарата в аптеке или поликлинике министерство связывало с особенностями фармлогистики.

Когда появятся вакцины

Однако иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков предполагает, что проблема решается куда сложнее, чем простой расконсервацией запасов. Вероятно, реально имеющихся препаратов не хватает для компенсации дефицита, полагает эксперт.

— Возможно, проблема в недостаточном производстве , — сказал он «Известиям». — Кроме того, по кори в этом году была подчищающая иммунизация, на которую тоже ушло дополнительное количество доз . В ряде случаев мог повлиять и уход с рынка иностранных производителей.

Фото: Getty Images/Matveev_Aleksandr

Николай Крючков предполагает, что при производстве сложных вакцин — а таковыми, например, являются все противокоревые препараты — могли возникнуть сложности с реактивами и компонентами.

В пресс-службе «Нацимбио» подтвердили «Известиям», что проблемы связаны именно с компонентами.

— В ходе производства комбинированных вакцин с коревым компонентом возникли независящие от производителя временные сложности с качеством сырья, поступающего на производство, — оно не проходило входной контроль качества , — сказали в пресс-службе компании. — Сейчас эти затруднения устранены, и часть серий препаратов еще находится в производстве, а часть уже проходит выпускающий контроль.

Подчеркивается, что поставки комбинированных вакцин против кори – краснухи – паротита и кори – паротита в регионы России начнутся после 20 декабря текущего года и продолжатся в I квартале 2024-го. Таким образом, возникшие проблемы, которые в основном были связаны именно с многокомпонентными препаратами, вскоре должны быть разрешены.

В «Нацимбио» сообщили, что сейчас поставлено уже 103,7 млн доз, или 97% от всего объема вакцин для национального календаря профилактических прививок, запланированного на 2023 год . В три недостающих процента как раз и входят многокомпонентные вакцины, производство которых задержалось из-за проблем с сырьем. А вот поставки моновакцин от кори в регионы России уже завершены. Более того, в 2023 году для подчищающей иммунизации против кори «Микроген» дополнительно выпускал 800 тыс. доз моновакцины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов подчеркивает, что в каждом случае дефицита вакцин надо разбираться отдельно. За поставку препаратов отвечают региональные министерства здравоохранения, и у них есть свои запасы. Крайне редко проблемы одного субъекта РФ решаются за счет наличия вакцин в другом регионе.

— Связан дефицит может быть с проблемами производителя, с проблемами в логистике, с перерегистрацией препаратов или отсутствием российского аналога , — сказал «Известиям» Георгий Викулов. — Но как таковых серьезных проблем по прививкам из национального календаря в России нет, в том числе по импортным вариантам вакцин.

Как повлияет на заболеваемость нехватка вакцин

Николай Крючков отмечает, что дефицит вакцин можно устранить за два-три месяца при оптимальном алгоритме решения проблемы . Однако, если затянуть, могут возникнуть проблемы.

— Рост по инфекционным заболеваниям — кори, ветрянке, коклюше, который мы сейчас видим, пока не связан с нехваткой вакцин, — рассказал эксперт. — Дефицит препаратов может добавить цифр к динамике заболеваний. Если удастся справиться с недостатком вакцин за два-три месяца, то глобальных проблем с точки зрения коллективного иммунитета не будет. Но с учетом того, что на протяжении последних лет наблюдается хроническая недостаточность охвата вакцинацией, длительный дефицит приведет к росту заболеваемости ближе к концу весны.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В Роспотребнадзоре заявили «Известиям», что в настоящий момент ситуация по кори и коклюшу в России находится под контролем.

— Ограничительные мероприятия во время пандемии в определенной мере способствовали снижению в этот период активности эпидемического процесса по ряду инфекций, в том числе кори и коклюшу, но с 2023 года в РФ, как и во многих странах мира, отмечается очередной циклический подъем заболеваемости корью и коклюшем, — сообщили в ведомстве. — Подобные всплески наблюдаются каждые 4–6 лет и связаны с накоплением пула неиммунных к данным инфекциям лиц.

Рост заболеваемости в ряде регионов отмечается преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья . В Роспотребнадзоре указывают также на групповые очаги заболевания корью в течение года «среди религиозных общин, отказывающихся от прививок», однако благодаря принятым мерам почти 95% очагов заболеваемости были своевременно локализованы и не получили дальнейшего распространения.

— Кроме этого, во всех регионах страны с апреля 2023 года проводится подчищающая иммунизация — вакцинация непривитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых, — пояснили в ведомстве. — На сегодняшний день в ходе текущей кампании привито 77,8% от числа подлежащих иммунизации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Роспотребнадзор утверждает, что в стране «отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости инфекционными заболеваниями».

Ситуация с прививками не по национальному календарю

Сложнее обстановка с вакцинами, которые в национальный календарь прививок не входят , отмечают эксперты. Николай Крючков указывает, что вакцинация за пределами национального календаря не находится в фокусе внимания властей, а это не только препараты от ветрянки, но и, например, от ротавирусной инфекции. Если в Москве такие прививки оплачиваются, то в других регионах, как правило, нет, говорит иммунолог.

— Причем до 2022 года не просто обсуждались, а фактически были утверждены проекты документов о перспективном включении вакцин в национальный календарь в течение пяти лет: от ротавируса, ветрянки и т.д. Но сейчас, к сожалению, эта работа приостановлена, — рассказал Николай Крючков.

В то же время, говорит он, в основном позиция зарубежных компаний такова, что если в России нет аналога вакцины, то поставки прекращаться не будут. Возможны лишь сокращения поставок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Другое дело, что сейчас по вакцинам проводятся в очень быстром режиме работы по импортозамещению, — говорит иммунолог. — На это требуется время, но как только российские аналоги прививок появятся, зарубежные компании с высокой долей вероятности могут поставки прекратить.

Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что нужно обновлять и совершенствовать и те вакцины, которые в России уже есть: от коревых прививок до противотуберкулезных, чтобы сделать их в том числе проще в изготовлении.