Защитное поле: какие вакцины нужны взрослым и как их получить

Новости о вспышках кори появляются в российских СМИ почти каждый день. Например, в Курской области выявили 45 случаев, большая часть из них приходится на членов общины евангельских христиан-баптистов. А в Оренбурге и Перми очаг обнаружили в многоквартирных домах. Многие инфицированные — взрослые, не получившие ни одной вакцины от кори. Нередко они переносят эту чрезвычайно заразную болезнь тяжелее, чем дети. Но эксперты подчеркивают: даже привитые в детстве граждане рискуют столкнуться и с другими инфекциями — дифтерией, краснухой, гепатитом В, коклюшем и прочими. Какую иммунопрофилактику пройти взрослым, которые не знают, от чего привиты и чем болели, — в материале «Известий».

Какие прививки сделать в первую очередь

В России сведения о вакцинации вносятся в прививочный сертификат и амбулаторную карту пациента в поликлинике, а сейчас, как правило, хранятся в электронном виде. Если последние прививки ставились в детстве и вписывались в бумажную медицинскую тетрадь, то можно попробовать запросить в детской поликлинике архивную справку , отмечает врач-инфекционист Lahta Clinic Светлана Серебрякова.

— Это работает, если вы обладаете достаточным количеством времени и упорства. Но результат не гарантирован. Можно сдать анализ крови на антитела к инфекциям, но это тоже не имеет смысла в связи с тем, что от лишней дозы вакцины ничего страшного не произойдет, а сдача анализов может занять время и не дать объективных результатов. Кроме того, существуют некоторые механизмы иммунной системы, которые способны быстро выработать антитела, если вы ранее были привиты и произошел очередной контакт с инфекцией, а анализ крови этого не покажет, — пояснила эксперт.

Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид

По ее словам, самый простой вариант — просто пойти и сделать тот минимум, который сейчас доступен и рекомендован всем в рамках национального календаря профилактических прививок .

Согласно нацкалендарю вакцинации, после 18 лет россияне могут сделать пять прививок по ОМС, не считая сезонной от гриппа, если нет дополнительных эпидемических показаний: против дифтерии и столбняка (каждые 10 лет), вирусного гепатита В (непривитым с 18 до 55 лет), краснухи (женщинам с 18 до 25 лет) и кори (до 55 лет). Иммунопрофилактику по всем этим заболеваниям и нескольким другим проводят в детстве, но она не защищает на всю жизнь .

К примеру, последнюю дозу вакцины от дифтерии и столбняка в России получают в 14 лет, затем нужно обращаться за ней самостоятельно раз в десять лет, иначе иммунитет пропадает. Оба заболевания распространены и опасны. Токсины, которые выделяются при дифтерии, в тяжелых случаях могут повреждать нервную систему, сердечную мышцу и почки, подчеркивает Светлана Серебрякова. А острая дыхательная недостаточность и общая интоксикация способны привести к летальному исходу. Вакцина в данном случае направлена не на саму бактерию, а на токсины.

Столбняк вызывается спорами бактерии Clostridium tetani, которая может жить в почве, золе, фекалиях животных и людей, на поверхности ржавых инструментов и других местах.

— Можно заразиться, получив какую-то травму на улице, потому что споры часто находятся в земле. Достаточно небольшой раны с кровотечением. Классическая картина — порез ржавым гвоздем. Это необязательно должна быть глубокая рана, но чем глубже повреждение, тем выше вероятность заражения, — отметила доктор.

Столбняк — анаэробная инфекция, то есть она хорошо себя чувствует там, где нет доступа к воздуху, например если человек сильно натер ногу обувью и заклеил рану пластырем. После попадания спор в рану бактерии начинают вырабатывать токсин. Он поражает нервную систему, вызывает тяжелые мышечные спазмы и судороги. И вакцина также направлена на токсин, добавила Серебрякова.

По ее словам, в России можно получить комбинированную вакцину — от столбняка и дифтерии. Достаточно обратиться к терапевту или врачу общей практики в поликлинике — прививку сделают бесплатно.

Не менее важно вакцинироваться или ревакцинироваться от гепатита В, добавляет главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Эта инфекция поражает печень и приводит к тяжелым нарушениям, если иммунитет не справляется с вирусом самостоятельно. Заразиться гепатитом довольно легко: он передается через кровь и биологические жидкости больных людей. Иногда для инфицирования достаточно почистить зубы чужой щеткой, — пояснил он в беседе с «Известиями».

Доктор Серебрякова уточняет, что, если гражданин не знает свой прививочный статус по гепатиту В, лучше сдать анализы и убедиться, что он им не болен.

— Тем, кто уже болен, вакцинация не нужна. Многие взрослые инфицированы, но могут не знать об этом, так как болезнь долгое время может протекать бессимптомно, — рассказала она.

Какие вакцины нужны дополнительно

В нацкалендаре обозначен необходимый минимум для каждого, но иммунопрофилактика им не ограничивается. Существует дополнительный календарь прививок по эпидемическим показаниям. В нем еще 23 инфекционных заболевания, вакцины против которых можно получить по ОМС, если соблюдены условия. Например, коммунальщиков прививают от брюшного тифа, медработников — от вирусного гепатита А, шигеллезов и полиомиелита, а людей, проживающих на некоторых эндемичных территориях, — от клещевого энцефалита.

— В рамках календаря профилактических прививок можно получить вакцины от большинства инфекций, однако не от всех. Например, вакцины от гепатита А, вируса папилломы человека, менингококка, ротавирусной инфекции, коклюша и ветряной оспы, как правило, редко есть в наличии в государственных поликлиниках и остаются доступны только в частных клиниках, — заметила Светлана Серебрякова.

Информацию об эпидемических показаниях можно выяснить на сайтах местных минздравов или в кабинете терапевта: врач расскажет, какие прививки доступны по ОМС и нужны в конкретном регионе.

Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Отдельная ситуация — вакцинация при выезде за рубеж. Необходимых препаратов в госучреждениях может не быть, особенно если речь идет о редких или нераспространенных в России заболеваниях, например холере или желтой лихорадке. В этом случае их придется поискать в частных клиниках.

Актуальную информацию о вспышках различных болезней в тех или иных странах можно проверить в специальном разделе на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Данные обновляются каждую неделю, причем в списках отмечаются не только традиционно опасные в этом отношении страны Африки, но и, к примеру, Франция, Великобритания, США и другие.

По словам врача-инфекциониста Европейского медицинского центра (ЕМС), кандидата медицинских наук Ирины Давыдовой, если прививка делается по собственной инициативе, нужно пройти медосмотр, а при необходимости и медобследование, чтобы выявить возможные противопоказания или понять, какая нужна схема. В крайне редких случаях препараты вызывают аллергию или осложнения — обычно ответ организма терпим.

— Вакцины как препараты, содержащие чужеродный белок, могут стать причиной временного ухудшения состояния. Возможны общие и местные реакции организма. Общие — повышение температуры тела, которое не должно превышать 38 °С, местные — отек и покраснение в месте инъекции. Но эти реакции непродолжительны и быстро купируются приемом жаропонижающих и антигистаминных препаратов, — отметила она в беседе с «Известиями».

Делать ли прививки при беременности

Особое внимание прививкам нужно уделить при планировании беременности, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. К примеру, вакцину от краснухи по ОМС во взрослом возрасте ставят в первую очередь женщинам репродуктивного возраста — в том числе потому, что это заболевание крайне опасно для ребенка.

— Девушкам и женщинам следует уделить внимание вакцинации от краснухи, особенно если нет четкой информации о болезни в детском возрасте. При подготовке к беременности это одна из наиболее важных прививок. Дело в том, что краснуха провоцирует патологии внутренних органов у плода и служит прямым показанием к искусственному прерыванию беременности на ранних сроках, — пояснил изданию Максим Маскин.

Как отметила врач-репродуктолог Института репродуктивной медицины Remedi Анна Кутасова, во время беременности осложнения инфекции возникают не только со стороны матери, но и со стороны ребенка, а лечение серьезно ограниченно из-за возможного вреда для плода .

По ее словам, женщинам, осознанно готовящимся к материнству, стоит пройти широкий комплекс иммунизации, если они еще этого не сделали. Помимо вакцины от краснухи, важны препараты против кори и паротита, дифтерии и столбняка, коклюша, ветряной оспы, гепатита В и сезонная от гриппа. В случае с живыми вакцинами нужно воздержаться от зачатия 2–3 месяца после заключительной дозы, если их было несколько.

Существует также отдельная тема — вакцинация уже при беременности. Основные вакцины, которые разрешены во время беременности, — это сезонная от гриппа, которая проводится в сентябре–октябре, и от коклюша в течение 27–36 недель.

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— Важно понимать, для чего мы делаем прививку беременной от коклюша. Коклюш может вызвать очень серьезные осложнения у малышей, особенно в первые шесть месяцев их жизни, вплоть до смертельного исхода. И когда делается прививка в третьем триместре беременности у женщины, то малышу через плаценту передаются защитные антитела от мамы, — рассказала Кутасова.

Она добавила, что если точных данных о прививках у женщины нет, то можно оценить уровень защитных антител к краснухе, ветряной оспе, гепатиту В и кори.

— Защитные антитела — это иммуноглобулины класса G, которые указывают на перенесенную инфекцию или вакцинацию в прошлом. Если уровни антител — иммуноглобулинов G — ниже положенного уровня, то нужно провести вакцинацию, — отметила врач.

Кроме того, женщине, независимо от планов на беременность и роды, рекомендуют сделать прививку от вируса папилломы человека, предварительно сдав анализы . Вакцина от ВПЧ недоступна по ОМС, и ее можно получить только в частных клиниках, но задуматься о ней важно: некоторые типы инфекции с высокой долей вероятности могут вызвать рак шейки матки.

Как в иммунизации помогают цифровые решения

Российские больницы и поликлиники активно внедряют цифровые решения, помогающие качественно проводить иммунизацию. Этот процесс в немалой степени ускорила пандемия коронавируса, во время которой население нужно было прививать быстро и безошибочно.

Сложность в том, что для некоторых вакцин одной дозы недостаточно, часто требуется вторая, третья или даже четвертая прививка, и их нужно получать через определенный промежуток времени , рассказал «Известиям» директор по развитию бизнеса петербургской IT-компании «ТехЛАБ» Артем Магницкий. Его предприятие занимается разработкой сервисов цифрового здравоохранения, и один из проектов — компонент «Календарь иммунизации» для медицинских учреждений. Он уже запущен в шести регионах России — Архангельской, Мурманской, Смоленской и Тамбовской областях, Республике Татарстан и Красноярском крае.

— Врачи могут соблюдать установленные сроки и оперативно приглашать пациентов в группе риска на первичную вакцинацию или ревакцинацию в соответствии с утвержденными Минздравом РФ календарями профилактических прививок. Например, пациентам старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких, рекомендована прививка против пневмококковой инфекции, способной вызывать такие опасные заболевания, как менингит, пневмонию, сепсис. Этот показатель даже входит в федеральный проект «Старшее поколение», а «Календарь иммунизации» позволяет в том числе осуществлять контроль за ходом его выполнения, — пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Артем Магницкий добавил, что проект в том числе позволяет определить, какой процент населения вакцинировался от той или иной инфекции, а это в свою очередь предотвращает вспышки опасных заболеваний.

Если в регионе введена система электронной медицинской карты, как в Москве и Петербурге, сведения о вакцинах будут отображаться в ней, в противном случае стоит завести бумажный сертификат. Однако без определенных цифровых решений поликлиники, особенно в небольших городах, могут и не оповестить пациентов о необходимости тех или иных прививок. По закону граждане старше 15 лет принимают решение об иммунопрофилактике самостоятельно, и у больниц нет обязанности об этом напоминать.