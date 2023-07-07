Мясное дело: что стало причиной очагов сибирской язвы в России и Индонезии

В Индонезии скончались трое из 87 заболевших сибирской язвой, сообщили 7 июля местные СМИ. Очаг инфекции в эти дни выявлен и в России — в Туве заболели пять человек, сообщал Роспотребнадзор. Причиной в обоих случаях стало употребление в пищу зараженного мяса. При этом в этом году в нашей стране уже выявляли сибирскую язву — весной в Чувашии. Инфекция не передается от человека к человеку, напомнили эксперты. Но заболеть сибирской язвой могут все сельскозйственные животные, так как эта бактерия сохраняется в земле сотни лет .

Очаги повсюду

Вспышка сибирской язвы произошла в Индонезии , сообщают местные СМИ. Заболевание выявили у 87 человек в провинции Джокьякарта. Жертвами уже стали три человека. Причина — употребление зараженного мяса , заявил минздрав страны.

Очаг инфекции выявили и в России — Роспотребнадзор по Республике Тыва 6 июля сообщил о пятом случае заболевания в регионе. До этого диагноз поставили четырем жителям, участвовавшим в разделке туши лошади в Барун-Хемчикском районе . Состояние пострадавших стабильное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, заверили в ведомстве.

Специалисты намерены вакцинировать в республике 150 человек . Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами, добавили в Роспотребнадзоре.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

« Противоэпидемический отряд продолжает профилактические мероприятия в очаге. На пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проводится дезинфекция », — говорится в сообщении ведомства.

В противоэпидемических мероприятиях участвуют Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора, их специалисты обработали свыше 39 тыс. кв. м территории . В районе, где обнаружено заболевание, введен режим ЧС .

В марте этого года сибирской язвой заболели два жителя Чувашии. Они заразились при разделке туши больного сибирской язвой бычка . Установлено, что его владелец нарушал санитарные правила и не прививал животных против сибирской язвы .

Распространение вспышки сибирской язвы в Индонезии никак не угрожает россиянам , сказал «Известиям» доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

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— Туристы вряд ли будут участвовать в забое и разделке болеющих животных , — отметил он. — А от человека к человеку сибирская язва в быту не передается .

Ежегодно в России, по его словам, регистрируется до 10 случаев заболевания, сообщил он. Самая крупная вспышка сибирской язвы за последнее время зафиксирована в 2016 году в Ямало-Ненецком автономном округе, тогда заразились более 30 человек , сообщил «Известиям» руководитель центра эпидемически значимых инфекционных болезней НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Александр Дмитриев.

Уголек под кожу

В мире сибирская язва больше известна под названием «антракс», что переводится как «уголек» из-за цвета дна раны, которая возникает на кожных покровах человека , пояснил Владимир Никифоров. Человек заражается только при контакте с животным, с продуктами животноводства или с землей, на которую попал возбудитель, пояснил эксперт.

— В земле и в окружающей среде, в любых неблагоприятных условиях бактерия сибирской язвы способна создавать чрезвычайно устойчивые споры . Если когда-то возбудитель попал в почву, он может ждать сотни лет, чтобы попасть в благоприятные условия и прорасти , — рассказал Владимир Никифоров.

Существуют три формы сибирской язвы: кожная, кишечная и легочная , добавил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Люди чаще всего болеют кожной формой , заверил Владимир Никифоров.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Возбудитель должен каким-то образом внедриться в организм через какое-нибудь повреждение на кожных покровах . А далее он, как правило, остается на месте — генерализации не происходит, — рассказал он о течении болезни.

На месте его внедрения развивается язва с черным основанием величиной приблизительно с пятирублевую монету .

— Сама по себе язва не болит и не доставляет больному особого беспокойства, потому что в этой зоне токсин уничтожает нервные окончания. Но будет общий инфекционный синдром, то есть, температура, головная боль, боли в мышцах, слабость . Обычно вокруг язвы еще возникает довольно выраженный отек, — отметил он.

Лечение сибирской язвы хорошо отработано, и летальных исходов практически не бывает, заверил эксперт.

— Если не запускать болезнь, она не такая уж страшная. Она лечится тетрациклином , — подтвердил Михаил Болков.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Но даже самые простые формы инфекции, кожные, могут привести к летальности в 20% случаев, если не будет своевременного лечения, указал Александр Дмитриев.

— Самые опасные для человека формы сибирской язвы — легочная и кишечная. При первой летальность достигает 95%, при второй — в два раза меньше , — сказал он.

А вот у болеющих животных язв не бывает, поэтому определить, что у них именно сибирская язва сможет только ветеринар , предостерег Владимир Никифоров.

— Люди, которые забивают больное животное, могут не понять, что у него сибирская язва. Это может понять только грамотный ветеринар , — подчеркнул он.

Заболеть сибирской язвой могут все сельскохозяйственные животные: коровы, овцы, свиньи, указал Владимир Никифоров. Хищники же практически не заражаются этой инфекцией, то есть, ни кошкам, ни собакам она не грозит. Не бывает ее и у птиц.

Проверенное мясо

Главная мера профилактики сибирской язвы — это санитарный контроль на территориях, где отмечались вспышки , подчеркнул доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ Иван Коновалов. Любые частные варианты разведения скота, по его словам, могут сопровождаться случаями заражения .

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— И тогда приходится уничтожать всё поголовье. Обязателен ветеринарный контроль с необходимой вакцинацией , — рассказал он.

При этом вакцина, по словам экспертов, применяется только там, где высокий риск заражения . То есть подлежат вакцинации доярки, скотники, ветеринарные врачи, которые соприкасаются с животными.