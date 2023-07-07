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Мясное дело: что стало причиной очагов сибирской язвы в России и Индонезии

Риска завоза инфекции из-за границы нет, но всегда есть источники внутри страны, отмечают эксперты
Фото: REUTERS/Andrei Kasprishin
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В Индонезии скончались трое из 87 заболевших сибирской язвой, сообщили 7 июля местные СМИ. Очаг инфекции в эти дни выявлен и в России — в Туве заболели пять человек, сообщал Роспотребнадзор. Причиной в обоих случаях стало употребление в пищу зараженного мяса. При этом в этом году в нашей стране уже выявляли сибирскую язву — весной в Чувашии. Инфекция не передается от человека к человеку, напомнили эксперты. Но заболеть сибирской язвой могут все сельскозйственные животные, так как эта бактерия сохраняется в земле сотни лет.

Очаги повсюду

Вспышка сибирской язвы произошла в Индонезии, сообщают местные СМИ. Заболевание выявили у 87 человек в провинции Джокьякарта. Жертвами уже стали три человека. Причина — употребление зараженного мяса, заявил минздрав страны.

Очаг инфекции выявили и в России — Роспотребнадзор по Республике Тыва 6 июля сообщил о пятом случае заболевания в регионе. До этого диагноз поставили четырем жителям, участвовавшим в разделке туши лошади в Барун-Хемчикском районе. Состояние пострадавших стабильное, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, заверили в ведомстве.

Специалисты намерены вакцинировать в республике 150 человек. Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами, добавили в Роспотребнадзоре.

мясо
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Противоэпидемический отряд продолжает профилактические мероприятия в очаге. На пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проводится дезинфекция», — говорится в сообщении ведомства.

В противоэпидемических мероприятиях участвуют Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора, их специалисты обработали свыше 39 тыс. кв. м территории. В районе, где обнаружено заболевание, введен режим ЧС.

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В марте этого года сибирской язвой заболели два жителя Чувашии. Они заразились при разделке туши больного сибирской язвой бычка. Установлено, что его владелец нарушал санитарные правила и не прививал животных против сибирской язвы.

Распространение вспышки сибирской язвы в Индонезии никак не угрожает россиянам, сказал «Известиям» доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

индонезия
Фото: ТАСС/Zuma/Tubagus Aditya Irawan

Туристы вряд ли будут участвовать в забое и разделке болеющих животных, — отметил он. — А от человека к человеку сибирская язва в быту не передается.

Ежегодно в России, по его словам, регистрируется до 10 случаев заболевания, сообщил он. Самая крупная вспышка сибирской язвы за последнее время зафиксирована в 2016 году в Ямало-Ненецком автономном округе, тогда заразились более 30 человек, сообщил «Известиям» руководитель центра эпидемически значимых инфекционных болезней НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Александр Дмитриев.

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Уголек под кожу

В мире сибирская язва больше известна под названием «антракс», что переводится как «уголек» из-за цвета дна раны, которая возникает на кожных покровах человека, пояснил Владимир Никифоров. Человек заражается только при контакте с животным, с продуктами животноводства или с землей, на которую попал возбудитель, пояснил эксперт.

В земле и в окружающей среде, в любых неблагоприятных условиях бактерия сибирской язвы способна создавать чрезвычайно устойчивые споры. Если когда-то возбудитель попал в почву, он может ждать сотни лет, чтобы попасть в благоприятные условия и прорасти, — рассказал Владимир Никифоров.

Существуют три формы сибирской язвы: кожная, кишечная и легочная, добавил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков. Люди чаще всего болеют кожной формой, заверил Владимир Никифоров.

указатель
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Возбудитель должен каким-то образом внедриться в организм через какое-нибудь повреждение на кожных покровах. А далее он, как правило, остается на месте — генерализации не происходит, — рассказал он о течении болезни.

На месте его внедрения развивается язва с черным основанием величиной приблизительно с пятирублевую монету.

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Сама по себе язва не болит и не доставляет больному особого беспокойства, потому что в этой зоне токсин уничтожает нервные окончания. Но будет общий инфекционный синдром, то есть, температура, головная боль, боли в мышцах, слабость. Обычно вокруг язвы еще возникает довольно выраженный отек, — отметил он.

Лечение сибирской язвы хорошо отработано, и летальных исходов практически не бывает, заверил эксперт.

Если не запускать болезнь, она не такая уж страшная. Она лечится тетрациклином, — подтвердил Михаил Болков.

свинья
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Но даже самые простые формы инфекции, кожные, могут привести к летальности в 20% случаев, если не будет своевременного лечения, указал Александр Дмитриев.

Самые опасные для человека формы сибирской язвы — легочная и кишечная. При первой летальность достигает 95%, при второй — в два раза меньше, — сказал он.

А вот у болеющих животных язв не бывает, поэтому определить, что у них именно сибирская язва сможет только ветеринар, предостерег Владимир Никифоров.

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Люди, которые забивают больное животное, могут не понять, что у него сибирская язва. Это может понять только грамотный ветеринар, — подчеркнул он.

Заболеть сибирской язвой могут все сельскохозяйственные животные: коровы, овцы, свиньи, указал Владимир Никифоров. Хищники же практически не заражаются этой инфекцией, то есть, ни кошкам, ни собакам она не грозит. Не бывает ее и у птиц.

Проверенное мясо

Главная мера профилактики сибирской язвы — это санитарный контроль на территориях, где отмечались вспышки, подчеркнул доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава РФ Иван Коновалов. Любые частные варианты разведения скота, по его словам, могут сопровождаться случаями заражения.

вакцинация
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— И тогда приходится уничтожать всё поголовье. Обязателен ветеринарный контроль с необходимой вакцинацией, — рассказал он.

При этом вакцина, по словам экспертов, применяется только там, где высокий риск заражения. То есть подлежат вакцинации доярки, скотники, ветеринарные врачи, которые соприкасаются с животными.

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Избежать сибирской язвы помогает и ветеринарный контроль в местах реализации животноводческой продукции, обратил внимание Иван Коновалов. Он предостерег от приобретения мяса на стихийных рынках.

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