Темная лошадка: у пяти жителей Тувы обнаружена сибирская язва

На территории республики Тува выявлено пять случаев заболевания сибирской язвой. Первый заболевший был зафиксирован 30 июня в Барун-Хемчикском районе, где в данный момент введен карантин. Основные силы специалистов ответственных служб республики направлены на исключение возможности дальнейшего распространения инфекции. Службами также проведены мероприятия по определению границ предполагаемого эпизоотического очага. Кто является переносчиком заболевания, симптомы и лечение, история возникновения опасной инфекции — в материале «Известий».

Распространители заболевания

Череда заражений в республике Тува началась 30 июня. В больницу обратился молодой человек с жалобой на плохое самочувствие, а на следующий день его перевели в инфекционную больницу с предварительным и позже подтвердившимся диагнозом «сибирская язва». Заражение произошло из-за убоя лошади для сдачи мяса 23 июня. Мясо убитого животного было изъято и сожжено специалистами, а место, где оно хранилось, подвергли дезинфекции.

Распространителями сибирской язвы являются сельскохозяйственные животные: лошади, коровы, козы, овцы и другие. Собаки и кошки также могут заразиться опасной инфекцией, но они обычно не восприимчивы к данному заболеванию. Об этом «Известиям» рассказала заведующая отделением терапии Vetcity Clinic Анна Макарова. По словам эксперта, сегодня, благодаря вакцинации, крайне редко болеет даже сельскохозяйственный скот, поэтому вероятность встретить инфекцию у домашних питомцев близка к нулю. Для того чтобы исключить вероятность заражения животных, рекомендуется проводить плановую вакцинацию, а также использовать репелленты от блох, так как именно они распространяют болезнь с одного животного на другого. Повышенная температура, воспаление лимфоузлов и образование язв — повод обратиться к ветеринарному врачу.

Зона риска

В зоне риска заражения сибирской язвой находятся люди, работающие в сельском хозяйстве или с дикими животными: фермеры, охотники, ветеринарные врачи. Так как инфекция может передаваться при контакте с тканями или жидкостями разделанного животного, осторожность также следует соблюдать людям, работающим с тушами и шкурами животных. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин.

— Заражению в наибольшей степени подвержены люди с несовершенным или ослабленным иммунитетом. К ним относятся дети и пожилые, беременные женщины и люди, имеющие хронические заболевания , в том числе онкологические и инфекционные патологии, например, стадия синдрома первичного иммунодефицита (СПИД) при ВИЧ-инфекции, — указал эксперт.

Людям вакцинация показана по эпидемическим показаниям, если они напрямую взаимодействуют со скотом или дикими животными. Остальным же достаточно соблюдать осторожность: не употреблять в пищу сырое мясо и молоко и не контактировать с дикими животными, а при появлении симптомов — своевременно обращаться за медицинской помощью.

В качестве профилактики «Роспотребнадзор» рекомендует руководителям и владельцам предприятий по заготовке, переработке и реализации животноводческой продукции и сырья обеспечить сотрудников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, во избежание заражения запрещено приобретать продукты питания в несанкционированных местах, реализовывать мясную продукцию без ветеринарного освидетельствования.

Врач-терапевт Алексей Жито рассказал «Известиям», что профилактика инфицирования также осуществляется при тесном контакте с ветеринарной службой, поскольку переносчиками являются животные.

Формы заболевания

Для каждой формы распространения сибирской язвы характерны определенные симптомы, которые могут развиваться в течение нескольких дней после инфицирования. Однако в некоторых случаях с момента заражения до первых признаков болезни проходит несколько недель или даже месяцев . Кожной формой сибирской язвы человек заражается через порезы или царапины, эта же форма является самой распространенной. Инфицирование может произойти ввиду контакта с зараженными животными, их шкурой или шерстью. Данная форма сибирской язвы обычно проявляется на голове, шее, предплечьях и кистях. Она поражает кожный покров возле места заражения. Признаки кожной формы заболевания:

— зудящая шишка, превращающаяся в язву с черным центром;

— отек лимфатических узлов;

— лихорадка и головная боль.

Следующая форма сибирской язвы считается наиболее опасной. Люди, работающие на производстве шерсти, бойнях и кожевенных заводах, могут вдохнуть споры инфекции при работе с зараженными животными. Легочная форма сибирской язвы развивается преимущественно в грудных лимфатических узлах, прежде чем распространиться по всему организму. Инкубационный период может длиться до двух месяцев. Симптомы легочной сибирский язвы включают в себя тошноту, кашель с кровью, повышенную температуру тела, боль в горле.

Желудочно-кишечной формой человек может заразиться после употребления в пищу мяса больных животных. Оказавшись в желудке, споры сибирской язвы поражают верхний ЖКТ (глотку и пищевод), желудок и кишечник. В числе симптомов тошнота, головная боль, потеря аппетита, диарея, затрудненное глотание и высокая температура. Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова отмечает, что заболевание очень редко передается через дыхательные пути и ЖКТ: «Инфицирование чаще всего происходит контактно — через кожу. Появляются характерные поражения на коже, что позволяет вовремя диагностировать болезнь. Именно кожная форма заболевания передается от человека к человеку наиболее легко».

Лечение и профилактика

Сибирская язва — давно изученная болезнь, при оперативном обращении к специалисту хорошо поддается лечению. В качестве терапии используют антибиотики, при своевременном лечении риска серьезных осложнений практически нет. Нужно помнить, что подбирать лекарства и назначать дозировку должен врач, он делает это после диагностики и с учетом индивидуальных особенностей здоровья пациента, рассказал «Известиям» Максим Маскин.

— Если вовремя не обратиться к специалисту или не сообщить ему о контакте с заболевшим животным, лечение может быть не таким эффективным, а выздоровление займет больше времени. Без должной терапии процент летальных исходов при сибирской язве составляет, в зависимости от формы болезни, от 20 до 60%, — подчеркнул эксперт.

По словам эксперта Алексея Жито, при выявлении заболевания назначается лечение, которое включает поддерживающую, внутривенно-капельную терапию.

— Это, в первую очередь, антибиотики широкого спектра действия, убивающие бактерию, а также антигистаминные препараты сильного действия для снижения воспалительных процессов. Кроме того, назначается терапия, направленная на улучшение реологических свойств, потому что любое воспаление сопровождается гиперкоагуляцией, то есть повышенной свертываемостью крови, — заключил эксперт.

Пораженные участки обрабатываются растворами антисептиков. При тяжелых формах заболевания проводят интенсивную терапию. На места локализации карбункулов и язв накладывают повязки. При этом удаление образований не допускается — это может привести к распространению инфекции по всему телу. В числе осложнений после заражения сибирской язвой: менингит, отек мозга, желудочно-кишечные кровотечения и инфекционно-токсический шок.

Историческая справка

Сибирская язва — инфекционная болезнь, относящаяся к группе особо опасных. Возбудителем является бактерия Bacillus anthracis. Заболевание встречается на всех континентах за исключением нескольких северный регионов и Новой Зеландии.

— Заболевание возникает время от времени в разных регионах страны, но благодаря эффективным схемам профилактики оно оперативно локализуется. Риска развития эпидемии нет , — считает Максим Маскин.

Первые клинические описания сибирской язвы были получены в 18 веке, в это же время русский врач Степан Андреевский дал инфекции название, по которому все ее знают сейчас. Позже, в 19 веке, ученый Роберт Кох изучал бактерию Bacillus anthracis, вызывающую сибирскую язву. Он обнаружил, что эти бактерии образуют споры, которые способны выживать в течение длительного времени в различных средах.