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Врач рассказала об основных проявлениях сибирской язвы

Врач Серебренникова: проявления сибирской язвы могут отличаться в зависимости от ее формы
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Сибирская язва в зависимости от формы может проявляться разными симптомами. О них «Известиям» 30 июня рассказала врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

Врач отметила, что для животных это заболевание часто оказывается смертельным, а людям чаще всего передается от животных контактным путем. В зоне риска находятся те, кто работает с домашними животными, особенно если скот не прошел вакцинирование от сибирской язвы.

«Инфицирование чаще всего происходит контактно — через кожу. Появляются характерные поражения на коже, что позволяет вовремя диагностировать болезнь. Именно кожная форма заболевания передается от человека к человеку наиболее легко. Кожная форма проявляется в форме безболезненных папул, на их месте затем возникает черный струп. Это может сопровождаться увеличением лимфоузлов, тошнотой, рвотой, лихорадкой», — рассказала Серебренникова.

По ее словам, заболевание очень редко передается через дыхательные пути и ЖКТ. Однако в этом случае возможно серьезное течение заболевания, вплоть до летального исхода.

«При приеме в пищу зараженного мяса, приготовленного с нарушением санитарных норм, бацилла (поскольку она содержит токсин) может привести к язвам, кровотечению, перфорации кишечника. Ингаляционная форма (при вдыхании спор сибирской язвы) протекает особенно тяжело. Легочная форма происходит с соответствующими проявлениями — кашлем и лихорадкой. А при заражении ЖКТ — с тошнотой, рвотой, кровью в стуле», — добавила Серебренникова.

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Ранее в этот день специалисты Роспотребнадзора подтвердили факт выявления сибирской язвы у жителя Тывы. Предварительно установлено, что мужчина обратился с жалобами на ухудшение состояние здоровья 29 июня, после того как на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая 23 июня производился убой лошади для сдачи мяса. Его доставили в инфекционную больницу Кызыла. У остальных участвовавших в забое граждан также взяты анализы.

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