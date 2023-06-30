В Роспотребнадзоре подтвердили выявление сибирской язвы у жителя Тувы

Специалисты Роспотребнадзора подтвердили факт выявления сибирской язвы у жителя Тывы. Как сообщили журналистам 30 июня в управлении ведомства по республике, в регионе начато эпидрасследование, чтобы установить всех, контактировавших с заболевшим

«По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция», — добавили в пресс-службе.

О том, что житель тувинского села Бижиктиг-Хая госпитализирован в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «сибирская язва», сообщила в этот же день прокуратура Тувы. В настоящее время в Барун-Хемчикском районе республики введен карантин.

«Прокуратурой Барун-Хемчикского района с привлечением специалистов региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения проводится проверка по факту госпитализации местного жителя с клиническими признаками сибирской язвы», — отмечено на сайте ведомства.

Предварительно установлено, что мужчина обратился с жалобами на ухудшение состояние здоровья 29 июня после того, как на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая 23 июня производился убой лошади для сдачи мяса. Он госпитализирован в инфекционную больницу Кызыла. У остальных участвовавших в забое граждан также взяты анализы.

Следователи также выяснили, что мясо конины без ветеринарного свидетельства приобрел житель города Ак-Довурак.

«Мясо животного изъято, ведутся лабораторные исследования. По данному факту следственными органами проводится проверка», — сообщили в прокуратуре.

Ранее, 26 марта, врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону», отметила, что самый частый путь передачи сибирской язвы — это контакт с больным животным, поэтому ни в коем случае нельзя покупать мясо, не прошедшее ветеринарный контроль.

В начале июня карантин по сибирской язве животных ввели на территории Тамбовской области. Также сообщалось, что в Липецкой области дополнительно обезопасят места захоронения животных, которые погибли от сибирской язвы.