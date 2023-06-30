Реклама
Прямой эфир
Общество
Сбой в отправке багажа произошел в аэропорту Шереметьево
Происшествия
Взрыв произошел на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в Татарстане
Мир
Лавров заявил о намерении РФ добиться скорейшего расширения Совбеза ООН
Мир
Российского хоккеиста задержали по подозрению в шпионаже в Польше
Происшествия
В Зеленограде двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов
Туризм
Россияне стали больше интересоваться поездками в Азербайджан
Экономика
Курс доллара превысил 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Общество
Суд принял решение по делу семи осужденных из-за пожара в «Зимней вишне»
Общество
Минтранс сообщил о росте авиаперевозок из РФ в Китай в январе–мае этого года
Наука и техника
Авиасалон МАКС-2023 перенесли на 2024 год
Происшествия
В Бердянске сработала система ПВО
Происшествия
В Хакасии после отравления 40 человек некачественной водой возбуждено уголовное дело
Мир
В Бельгии заявили о планах ЕС зарабатывать по €3 млрд в год на активах РФ

В Роспотребнадзоре подтвердили выявление сибирской язвы у жителя Тувы

В Туве госпитализирован местный житель с подозрением на сибирскую язву, объявлен карантин
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Роспотребнадзора подтвердили факт выявления сибирской язвы у жителя Тывы. Как сообщили журналистам 30 июня в управлении ведомства по республике, в регионе начато эпидрасследование, чтобы установить всех, контактировавших с заболевшим

«По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция», — добавили в пресс-службе.

О том, что житель тувинского села Бижиктиг-Хая госпитализирован в инфекционную больницу с предварительным диагнозом «сибирская язва», сообщила в этот же день прокуратура Тувы. В настоящее время в Барун-Хемчикском районе республики введен карантин.

«Прокуратурой Барун-Хемчикского района с привлечением специалистов региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения проводится проверка по факту госпитализации местного жителя с клиническими признаками сибирской язвы», — отмечено на сайте ведомства.

Предварительно установлено, что мужчина обратился с жалобами на ухудшение состояние здоровья 29 июня после того, как на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая 23 июня производился убой лошади для сдачи мяса. Он госпитализирован в инфекционную больницу Кызыла. У остальных участвовавших в забое граждан также взяты анализы.

Следователи также выяснили, что мясо конины без ветеринарного свидетельства приобрел житель города Ак-Довурак.

«Мясо животного изъято, ведутся лабораторные исследования. По данному факту следственными органами проводится проверка», — сообщили в прокуратуре.

Опасная, но излечимая: что нужно знать о сибирской язве
Россиянам напомнили меры профилактики против злокачественного карбункула

Ранее, 26 марта, врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону», отметила, что самый частый путь передачи сибирской язвы — это контакт с больным животным, поэтому ни в коем случае нельзя покупать мясо, не прошедшее ветеринарный контроль.

В начале июня карантин по сибирской язве животных ввели на территории Тамбовской области. Также сообщалось, что в Липецкой области дополнительно обезопасят места захоронения животных, которые погибли от сибирской язвы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023