Скотомогильники с сибирской язвой в Липецкой области дополнительно обезопасят
В Липецкой области дополнительно обезопасят места захоронения животных, погибших от сибирской язвы. Комитет по госустройству и местному самоуправлению поддержал решение в пятницу, 14 апреля, сообщает LipetskMedia.
«В этом году будут выделено 16,7 млн рублей на установку ограждений скотомогильников, информационных табличек, рытье канав и обеззараживание почвы», — рассказал замначальника регионального управления ветеринарии Михаил Андреев.
Средства получат муниципалитеты, которым передадут полномочия по обеспечению безопасности захоронений с сибирской язвой. В дальнейшем, по словам Андреева, ежегодное содержание каждого скотомогильника составит 5 тыс. рублей. Деньги предназначены на покос травы и обеззараживание почвы.
На сегодняшний день на территории Липецкой области находится 17 скотомогильников, они расположены в 10 районах региона. Сожженных животных захоранивали в 80–90-е годы прошлого века, в основном речь идет об одном-двух животных в захоронении. Самый массовый могильник расположен в селе Троицкое, там примерно 30 сожженных туш.