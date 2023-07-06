В Туве выявили пятого заболевшего сибирской язвой

В Республике Тыва зарегистрирован еще один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти, сообщили 6 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уточняется, что состояние пострадавших стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В очаге против сибирской язвы вакцинировано более 150 человек. Все контактные лица получают экстренную профилактику антибактериальными препаратами.

«Противоэпидемический отряд Роспотребнадзора продолжает профилактические мероприятия в очаге. На пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проводится дезинфекция. Площадь обработанных территорий превышает 39 тыс. кв. м. К организации противоэпидемических мероприятий привлечены Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай заявил, что у четверых из шести госпитализированных подтвержден диагноз «сибирская язва», других обследуют. Впоследствии, как стало известно 6 июля, у одного из них диагноз не подтвердился.

В тот же день в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, так как данное заболевание не передается от человека к человеку.

30 июня стало известно о выявлении сибирской язвы у жителя Тувы. Предварительно было установлено, что мужчина обратился с жалобами на ухудшение состояния здоровья 29 июня, после того как на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая 23 июня производился убой лошадей для сдачи мяса.