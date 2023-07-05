В Роспотребнадзоре исключили угрозу распространения в РФ сибирской язвы

Угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена. Данное заболевание не передается от человека к человеку, сообщили 5 июля в пресс-службе Роспотребнадзора.

В конце июня сообщалось о выявлении сибирской язвы у жителя Тувы. Предварительно было установлено, что мужчина обратился с жалобами на ухудшение состояние здоровья 29 июня, после того как на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая 23 июня производился убой лошади для сдачи мяса.

«В ходе наблюдения за контактными лицами диагноз «сибирская язва» поставлен еще трем жителям Тувы, участвовавшим в разделке туши лошади в Барун-Хемчикском районе республики. Ранее по результатам ПЦР-исследования в регионе был подтвержден один случай заболевания сибирской язвой», — добавили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Противоэпидемический отряд Роспотребнадзора продолжает профилактические мероприятия в очаге. На пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проведена дезинфекция. Площадь обработанных территорий превышает 11,5 тыс. кв. м. На месте работают ученые противочумных учреждений Роспотребнадзора», — добавили в ведомстве.

В ходе исследования биоматериалов забитой лошади выявлен возбудитель сибирской язвы. Останки животного утилизированы в полном объеме в передвижном инсинераторе, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

«За всеми контактными лицами продолжается круглосуточное медицинское наблюдение. Проводится экстренная профилактика антибактериальными препаратами. Ситуация остается на контроле службы», — подытожили в ведомстве.

Ранее, 26 марта, врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону», отметила, что самый частый путь передачи сибирской язвы — это контакт с больным животным, поэтому ни в коем случае нельзя покупать мясо, не прошедшее ветеринарный контроль.