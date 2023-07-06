Диагноз «сибирская язва» не подтвердился у одного из госпитализированных в Туве

Диагноз «сибирская язва» не подтвердился у одного из шести доставленных в больницы Республики Тыва. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«У одного пациента сибирской язвы не выявлено. Также накануне в Барун-Хемчикский межкожуунный (районный. — Ред.) медицинский центр поступила одна женщина с подозрением на заболевание сибирской язвой. Анализы взяты, пациент находится под наблюдением врачей», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в министерстве, медики продолжают наблюдать за проживающими непосредственно в эпидемиологическом очаге сибирской язвы. Также продолжают работать мобилизованные из других ЦКБ и ММЦ (межкожуунный медицинский центр) машины скорой помощи. По информации пресс-службы, лекарств достаточно.

Накануне министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай заявил, что у четверых из шести госпитализированных подтвержден диагноз «сибирская язва», других обследуют.

В тот же день в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, так как данное заболевание не передается от человека к человеку.

30 июня стало известно о выявлении сибирской язвы у жителя Тувы. Предварительно было установлено, что мужчина обратился с жалобами на ухудшение состояния здоровья 29 июня, после того как на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая 23 июня производился убой лошадей для сдачи мяса.