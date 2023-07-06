Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с марта 2022 года
Происшествия
В Уссурийске затопило улицы из-за обильных осадков
Мир
Совместные учения ВКС России и ВВС САР начались в Сирии
Общество
В МЧС предупредили о жаре в Москве до +31 градуса 6 июля
Армия
Российские военные успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ
Общество
Синоптик спрогнозировал ливень на выходных в Москве
Мир
Президент Бразилии примет участие в саммите ЕС – СЕЛАК
Общество
В КоАП внесут штраф за пропаганду жестокого обращения с животными
Мир
Не менее 24 человек погибли в ЮАР из-за утечки газа
Общество
Правительство РФ попросили выделить допсубсидии на рейсы в Калининград
Мир
В Израиле автомобиль въехал в толпу протестующих
Мир
Грете Тунберг предъявили обвинение из-за отказа подчиняться полиции

Диагноз «сибирская язва» не подтвердился у одного из госпитализированных в Туве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диагноз «сибирская язва» не подтвердился у одного из шести доставленных в больницы Республики Тыва. Об этом 5 июля сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«У одного пациента сибирской язвы не выявлено. Также накануне в Барун-Хемчикский межкожуунный (районный. — Ред.) медицинский центр поступила одна женщина с подозрением на заболевание сибирской язвой. Анализы взяты, пациент находится под наблюдением врачей», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в министерстве, медики продолжают наблюдать за проживающими непосредственно в эпидемиологическом очаге сибирской язвы. Также продолжают работать мобилизованные из других ЦКБ и ММЦ (межкожуунный медицинский центр) машины скорой помощи. По информации пресс-службы, лекарств достаточно.

Опасная, но излечимая: что нужно знать о сибирской язве
Россиянам напомнили меры профилактики против злокачественного карбункула

Накануне министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай заявил, что у четверых из шести госпитализированных подтвержден диагноз «сибирская язва», других обследуют.

В тот же день в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что угроза эпидемического распространения сибирской язвы в России исключена, так как данное заболевание не передается от человека к человеку.

30 июня стало известно о выявлении сибирской язвы у жителя Тувы. Предварительно было установлено, что мужчина обратился с жалобами на ухудшение состояния здоровья 29 июня, после того как на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая 23 июня производился убой лошадей для сдачи мяса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023