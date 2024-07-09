За прошедшие сутки в России произошло 283 ДТП

За минувшие сутки на российских дорогах произошло 283 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 29 и получили ранения 343 человека. Об этом 9 июля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 67 ДТП, 22 из которых произошли на пешеходных переходах и 45 — вне зоны их действия, погибли пять пешеходов, еще 65 — получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 16 детей-пешеходов. С участием автобусов на дорогах России зафиксировано 15 автоаварий, в которых погибли два и получили травмы 20 человек. Причиной девяти происшествий с автобусами стало нарушение ПДД их водителями.

Кроме того, с участием нетрезвых водителей зафиксировано 15 ДТП, еще в четырех происшествиях водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Жертвой «пьяных» автоаварий стал один человек, 29 получили травмы. С участием несовершеннолетних за прошедшие сутки произошло 50 ДТП, в которых 57 детей получили ранения.

В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов страны сохраняются временные перекрытия дорожного движения. Так, в Тюменской, Курганской и Омской областях временно прекращено движение на участках 25 автомобильных дорог регионального значения и восьми мостовых сооружениях. Поэтому при планировании поездок на длительные расстояния в этих регионах автомобилистам рекомендуется следить за прогнозом погоды и информацией СМИ из мест подтоплений.

Госавтоинспекция рекомендует водителям перед каждым выездом проверять техническое состояние своего транспортного средства, а при движении — выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, всегда учитывать требования разметки, дорожных знаков и сигналов светофора. Также в ведомстве обращают внимание водителей на необходимость соблюдения режима труда и отдыха в поездках.

«Зачастую к ДТП приводит банальная усталость водителя, поэтому настоятельно рекомендуем автомобилистам и мотоциклистам, которые сейчас активно отправляются в дальние поездки, не пытаться доехать до места назначения без отдыха в пути. Правила дорожного движения запрещают водителю управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии. Поэтому, собираясь в автопутешествие, необходимо заранее продумать маршрут, чтобы в пути обязательно была возможность отдохнуть и восстановить силы. Остановка каждые 3–4 часа позволит отдохнуть не только водителю, но и его пассажирам», — подчеркнул заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Ранее, 8 июля президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства. Изменения вступают в силу с 1 марта следующего года.