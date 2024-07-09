Реклама
Прямой эфир
Общество
Ректора БФУ и его заместителя заподозрили в присвоении более 18 млн рублей
Мир
ЕС заморозил предназначенные для оборонного сектора Грузии €30 млн
Общество
Госдума поддержит закон о выдворении мигрантов по 20 статьям КоАП
Мир
Прокуратура Парижа расследует дело против Марин Ле Пен
Общество
Мишустин назвал огромными прогнозируемые потребности рынка труда
Мир
Захарова пообещала ответ РФ на блокировку Черногорией РЕН ТВ и других СМИ
Авто
За прошедшие сутки в России произошло 283 ДТП
Общество
Ж/д оператор подготовит механизм пересадки пассажиров при поломке кондиционеров
Армия
ВС РФ нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командования ВСУ
Мир
СМИ оценили в €700 млн потери Болгарии из-за неполной интеграции в Шенген
Общество
В Кабардино-Балкарии задержали 10 человек за «шариатский патруль»
Мир
Нобелевский лауреат призвал Байдена выйти из президентской гонки
Экономика
РФ и Индия обсуждают строительство АЭС большой и малой мощности
Мир
Швейцария ввела запрет на рекламу «Известий» и еще трех изданий
Общество
Путин в Кремле вручит Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
Общество
Синоптики сообщили о жаре до +31 градуса и небольшом дожде в Москве 9 июля

За прошедшие сутки в России произошло 283 ДТП

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки на российских дорогах произошло 283 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 29 и получили ранения 343 человека. Об этом 9 июля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 67 ДТП, 22 из которых произошли на пешеходных переходах и 45 — вне зоны их действия, погибли пять пешеходов, еще 65 — получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 16 детей-пешеходов. С участием автобусов на дорогах России зафиксировано 15 автоаварий, в которых погибли два и получили травмы 20 человек. Причиной девяти происшествий с автобусами стало нарушение ПДД их водителями.

Кроме того, с участием нетрезвых водителей зафиксировано 15 ДТП, еще в четырех происшествиях водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Жертвой «пьяных» автоаварий стал один человек, 29 получили травмы. С участием несовершеннолетних за прошедшие сутки произошло 50 ДТП, в которых 57 детей получили ранения.

В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов страны сохраняются временные перекрытия дорожного движения. Так, в Тюменской, Курганской и Омской областях временно прекращено движение на участках 25 автомобильных дорог регионального значения и восьми мостовых сооружениях. Поэтому при планировании поездок на длительные расстояния в этих регионах автомобилистам рекомендуется следить за прогнозом погоды и информацией СМИ из мест подтоплений.

Госавтоинспекция рекомендует водителям перед каждым выездом проверять техническое состояние своего транспортного средства, а при движении — выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, всегда учитывать требования разметки, дорожных знаков и сигналов светофора. Также в ведомстве обращают внимание водителей на необходимость соблюдения режима труда и отдыха в поездках.

«Зачастую к ДТП приводит банальная усталость водителя, поэтому настоятельно рекомендуем автомобилистам и мотоциклистам, которые сейчас активно отправляются в дальние поездки, не пытаться доехать до места назначения без отдыха в пути. Правила дорожного движения запрещают водителю управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии. Поэтому, собираясь в автопутешествие, необходимо заранее продумать маршрут, чтобы в пути обязательно была возможность отдохнуть и восстановить силы. Остановка каждые 3–4 часа позволит отдохнуть не только водителю, но и его пассажирам», — подчеркнул заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Путь дороже: на южных автотрассах смертность подскочила до 18%
Самыми опасными дорогами для отпускников стали М4 «Дон» и Р22-«Каспий»

Ранее, 8 июля президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства. Изменения вступают в силу с 1 марта следующего года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024