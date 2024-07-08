Полис ОСАГО станет необязательным для регистрации ТС с марта 2025 года

Президент России Владимир Путин 8 июля подписал закон, исключающий полис ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Закон распространяется как на постановку транспорта на государственный учет, так и на перерегистрацию авто, связанную со сменой владельца. Помимо этого, владелец транспортного средства теперь может снимать машину с учета в ГИБДД сразу при продаже, а не по прошествии десяти дней после обращения в ведомство, в случае если договор был заключен через «Госуслуги» или удостоверен нотариусом.

Также закон разрешает снимать с регистрации в ГИБДД похищенный или угнанный автомобиль по заявлению его владельца. Кроме прочего, нововведение предусматривает расширение оснований для отказа в регистрации транспортного средства. Так, например, ввезенный физлицом в РФ автомобиль из-за границы могут не поставить на учет в случае, если его владелец не оплатил утилизированный сбор в течение положенного срока.

2 июля «Известия» выяснили, что власти активизировали работу по запуску проверки ОСАГО по камерам дорожного движения — Минюст уже подготовил соответствующий законопроект. Ожидается, что за отсутствие полиса штрафовать по камерам будут не более одного раза в сутки. По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, принять нововведение могут уже в этом году, чтобы система быстрее заработала.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин в беседе с «Известиями» в тот же день заявил, что такая мера повысит мотивацию к исполнению обязанностей по страхованию, в результате число автомобилей без полиса снизится, количество ДТП уменьшится.