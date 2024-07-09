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Мишустин сообщил о товарообороте в 1 трлн рублей между РФ и ОАЭ в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Взаимный товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) за 2023 год достиг почти 1 трлн рублей. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время стратегической сессии выставки «Иннопром-2024».

«Страной-партнером «Иннопрома» в этот раз стали Объединенные Арабские Эмираты, что подчеркивает особый характер дружественных российско-эмиратских отношений. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года достиг рекордного уровня, приблизившись к 1 трлн рублей», — сказал он.

Как отметил глава кабмина, страны, которые принимают участие в форуме, связывают многолетние дружеские отношения и сотрудничество. Это позволяет наращивать объемы крупных проектов в значимых сферах на благо народов, добавил Мишустин.

«Хотел бы поблагодарить делегацию ОАЭ за обширную экспозицию, где представлены самые перспективные разработки в самых различных отраслях», — указал председатель правительства, отметив, что участие государства в выставке в качестве страны-партнера подчеркивает дружественный характер российско-эмиратских отношений.

В Екатеринбурге 8–11 июля проходит Международная промышленная выставка «Иннопром».

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Ранее, в феврале, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Москвы насыщенный диалог с Абу-Даби, Россия будет его развивать. Он подчеркнул, что между Россией и ОАЭ функционирует двусторонняя кооперация.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил столицу Объединенных Арабских Эмиратов с рабочим визитом. Там его встретил глава МИД страны Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Кортеж президента приветствовали во дворце Каср аль-Ватан залпами пушек, а небо столицы окрасил триколор. В ходе визита российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайдом аль-Нахайяном.

Тогда российский лидер отметил, что страны находятся в постоянном контакте друг с другом, а ОАЭ являются главным торговым партнером России в арабском мире. Кроме того, Путин подчеркнул, что РФ и ОАЭ продолжают реализацию проектов в нефтегазовой сфере, а также занимаются созданием предприятий на своих территориях. Помимо этого, между Москвой и Абу-Даби растет уровень инвестиционных вложений и промышленной кооперации.

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