Полиция Молдавии обыскала офис оппозиционного политика Шора в Гагаузии
Молдавская полиция провела обыски в офисе лидера оппозиционного блока «Победа» Илана Шора в столице Гагаузии Комрате. Об этом 9 июля сообщается на сайте национального центра борьбы с коррупцией.
Обыски проводились в рамках расследования дела о незаконном финансировании политической партии, отмывании денег и подделке финансовых отчетов, уточнили в ведомстве.
Помимо офиса Шора обыски прошли в домах ряда сторонников блока. В результате задержаны шесть подозреваемых.
В Молдавии в последнее время усилилось давление на оппозиционных политиков, выступающих за хорошие отношения с Россией и против курса на вступление страны в Евросоюз. В частности, 3 июля полиция Кишинева силой задержала лидера партии «Шанс» Алексея Лунгу у здания суда, где проходило слушание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.
До этого, 14 июня, аэропорт Кишинева отказался принимать чартерный рейс, в котором через Ереван из Москвы возвращались участники съезда блока «Победа». Позже Шор заявил, что ответственность за это несут президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан. На указанном съезде было объявлено о запуске кампании, направленной на сближение республики с Евразийским экономическим союзом.
В конце апреля в Москве прошел первый съезд молдавской оппозиции, выступающей за вступление Молдавии в ЕАЭС. На нем Шор объявил, что оппозиция объединится и осенью выступит электоральным блоком «Победа» на выборах в республике. Вернувшихся со съезда делегатов начали задерживать в аэропорту Кишинева и подвергли допросам.