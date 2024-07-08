Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Мир
СМИ назвали геополитическим сигналом визит премьера Индии в РФ
Политика
Политолог оценила итоги парламентских выборов во Франции
Общество
Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 18,5 млн человек
Мир
Украина и Польша подписали соглашение по безопасности
Мир
Премьер Индии Моди прибыл в Москву с официальным визитом
Общество
Путин заявил о важности показа и гордости достижениями России
Мир
ЦАХАЛ призвала жителей Газы эвакуироваться в центральный район анклава
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с автобусом и «КамАЗом» под Красноярском
Армия
ВС РФ уничтожили три установки HIMARS и обслуживавших их иностранных специалистов
Экономика
РФПИ инвестирует в производство в России изделий для гемодиализа Polymed
Мир
В МИД Ирана предложили объединить платежные системы стран — участниц БРИКС
Мир
На Тайване депутаты подрались резиновой курицей из-за поправок к закону
Политика
Политолог указал на попытки ЕС помешать Орбану в стремлении разрешить конфликт
Авто
За выходные в России произошло 653 ДТП
Общество
В суд поступил иск на фирму блогера Гасанова на сумму 10 млн рублей
Политика
Военный эксперт посоветовал Украине не ждать приглашения в НАТО на ближайшем саммите

Фейерверк в честь Дня независимости США стал причиной лесного пожара

NBC: салют в честь Дня независимости США стал причиной крупного лесного пожара
0
Фото: New Jersey Forest Fire Service
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фейерверк, запущенный 4 июля в честь Дня независимости США, стал причиной масштабного лесного пожара в штате Нью-Джерси. Об этом сообщил 8 июля телеканал NBC News.

Пожарная служба лесного хозяйства Нью-Джерси 7 июля заявила, что причиной пожара стал фейерверк, запущенный в лесу Уортон поздно вечером 4 июля. Также в воскресенье власти сообщили, что огонь распространился на площадь более 16 кв. км, но уже локализован на 75%.

Очаг возгорания увидели с пожарной вышки, он находился около холма Apple Pie Hill и кемпинга Batona, который был эвакуирован.

Чиновники попросили всех, у кого есть информация о пожаре, позвонить в полицию штата.

Праздничный залп: как привлечь к ответственности любителей фейерверков
Что делать, если в окно залетела ракета

В 2023-м году в День независимости США в штате Техас один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва пиротехники. Инцидент произошел на ранчо Firehouse 9 Farm в городе Гилмер во время подготовки фейерверков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024