Фейерверк в честь Дня независимости США стал причиной лесного пожара

Фейерверк, запущенный 4 июля в честь Дня независимости США, стал причиной масштабного лесного пожара в штате Нью-Джерси. Об этом сообщил 8 июля телеканал NBC News.

Пожарная служба лесного хозяйства Нью-Джерси 7 июля заявила, что причиной пожара стал фейерверк, запущенный в лесу Уортон поздно вечером 4 июля. Также в воскресенье власти сообщили, что огонь распространился на площадь более 16 кв. км, но уже локализован на 75%.

Очаг возгорания увидели с пожарной вышки, он находился около холма Apple Pie Hill и кемпинга Batona, который был эвакуирован.

Чиновники попросили всех, у кого есть информация о пожаре, позвонить в полицию штата.

В 2023-м году в День независимости США в штате Техас один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва пиротехники. Инцидент произошел на ранчо Firehouse 9 Farm в городе Гилмер во время подготовки фейерверков.