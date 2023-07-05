Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве фейерверков в США
В штате Техас (США) один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва пиротехники. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел на ранчо Firehouse 9 Farm в городе Гилмер во время подготовки фейерверков к празднованию Дня независимости США.
В ходе предварительного расследования не было выявлено признаков халатности или иного серьезного нарушения. Более детально все обстоятельства случившегося изучит Управление пожарной охраны штата Техас, а также представители Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Ранее, 27 мая, стало известно, что минимум четыре человека погибли, а двое пропали без вести из-за взрыва фейерверка в китайской провинции Хэбэй. Еще пятерым людям потребовалась медицинская помощь.
Пиротехника сдетонировала в полицейском участке, куда ее доставили для проверки на предмет незаконного сбыта.