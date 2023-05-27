В Китае из-за взрыва фейерверков погибли четыре правоохранителя и двое пропали
На северо-востоке Китая в провинции Хэбэй погибли как минимум четыре человека и двое пропали без вести из-за взрыва фейерверка. Об этом сообщает местное издание Xinhua со ссылкой на местные власти.
Трагедия произошла в 16:00 по местному времени (11:00 мск) в полицейском участке, когда сотрудники правоохранительных органов проверяли фейерверки на предмет незаконного сбыта.
По предварительным данным, на месте происшествия находились 11 человек. Известно, что пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь.
Проводится проверка по факту произошедшего.
Ранее в этот день в одном из жилых домов в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края взорвался самогонный аппарат, в результате в здании выбило стекла, а семь припаркованных во дворе автомобилей получили повреждения. Для реагирования на вызов были привлечены 14 человек и четыре единицы техники.