Реклама
Прямой эфир
Общество
Паспортный контроль по биометрии введут еще в шести аэропортах России
Мир
В МИДе объяснили роль РФ в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном
Происшествия
В Псковской области два дрона атаковали административное здание нефтепровода
Спорт
Агент Гюнтера заявил о намерении игрока перейти в «Краснодар»
Мир
В МИД России пообещали поддерживать Сербию в отстаивании своих прав
Интернет и технологии
Билл Гейтс рассказал о создании ассистента на основе ИИ
Мир
Глава ВВС Великобритании призвал НАТО сосредоточиться на флоте России
Мир
СМИ заявили о сокращении Россией числа немецких сотрудников в стране до 350
Общество
В Крыму напомнили Подоляку о его обещании приехать в Ялту
Общество
В Краснодарском крае остаются подтопленными почти 150 дворов
Мир
В США двоих китайцев обвинили в незаконной деятельности в интересах КНР
Общество
Самолет-зондировщик Росгидромета приступил к вызыванию осадков в Якутии

В Китае из-за взрыва фейерверков погибли четыре правоохранителя и двое пропали

0
Фото: Global Look Press/Li Jianan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На северо-востоке Китая в провинции Хэбэй погибли как минимум четыре человека и двое пропали без вести из-за взрыва фейерверка. Об этом сообщает местное издание Xinhua со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла в 16:00 по местному времени (11:00 мск) в полицейском участке, когда сотрудники правоохранительных органов проверяли фейерверки на предмет незаконного сбыта.

По предварительным данным, на месте происшествия находились 11 человек. Известно, что пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь.

Проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее в этот день в одном из жилых домов в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края взорвался самогонный аппарат, в результате в здании выбило стекла, а семь припаркованных во дворе автомобилей получили повреждения. Для реагирования на вызов были привлечены 14 человек и четыре единицы техники.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023