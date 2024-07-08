Путин поручил индексировать выплаты в 10 тыс. руб. по уходу за детьми с ограниченными возможностями

Путин поручил индексировать выплаты в 10 тыс. руб. по уходу за детьми с ограниченными возможностями

2024-07-08T16:02:20+03:00

2024-07-08T16:02:20+03:00

2024-07-08T16:02:20+03:00

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