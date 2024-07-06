Газораспределитель загорелся в Крыму около города Алушта

Около крымского города-курорта Алушта произошел пожар на газораспределителе. Об этом 6 июля сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 21:42 поступило сообщение о возгорании газораспределителя по адресу: городской округ Алушта, село Виноградное. К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства. Силы и средства главного управления направлены на недопущение распространения огня», — говорится в сообщении ведомства.

В управлении уточнили, что пожар не перекинулся на лесной массив.

В администрации Алушты заявили «Известиям», что авария на газопроводе в Алуште носит технический характер — власти исключают вероятность диверсии. МЧС ожидает полное выгорание остатков газа магистрали в течение часа. Ночью планируется начать восстановление. На месте происшествия уже находятся ремонтные бригады.

Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что подача газа может быть полностью прекращена из-за аварии на газопроводе.

«В районе села Виноградное произошла авария на газопроводе. В связи с этим завтра, 7 июля, возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета», — написала она в своем Telegram-канале.

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале указал, что МЧС и лесники контролируют периметр. После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы.

Ранее, 4 июля, стало известно, что склад с лакокрасочными материалами загорелся в селе Чемодановка Пензенской области на площади 1,5 тыс. кв. м. Для ликвидации возгорания были привлечены 35 специалистов и 11 единиц техники.