Эксперт рассказала об опасности плавания с поднятой головой

Старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Елена Антипова в субботу, 6 июля, рассказала «Известиям», почему опасно плавать с поднятой головой.

«Когда вы запрокидываете голову вверх, у вас зажимаются шейные позвонки. Соответственно, идет неравномерная нагрузка на тело, которая приводит к мышечным зажимам — прежде всего в области шеи и плечевого пояса. А далее, так как нарушается кровоснабжение, это приводит к головным болям, болям в пояснице, области тазобедренного и коленного суставов. То есть если вы, например, постоянно плаваете в бассейне, но не делаете зарядку по утрам, у вас копится это напряжение, и в какой-то момент вы плохо повернулись в кровати, что-то тяжелое пронесли, а у вас «прострел». И обычно никто не соотносит эти проблемы с неправильной манерой плавания», — сказала она.

Такую ошибку при плавании допускают практически все, кто не обучался навыку у профессионального тренера, указала Антипова.

Во время плавания лицо должно находиться в воде, выдохи делаются в сторону. Таким образом тело будет полностью в горизонтальном положении, заключила эксперт.

В апреле старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов рассказал «Известиям», как научиться плавать во взрослом возрасте. По его словам, учиться плавать лучше всего в неглубоком бассейне, где можно достать до дна.