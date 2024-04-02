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Эксперт рассказал, как научиться плавать во взрослом возрасте

Эксперт Антонов: учиться плавать лучше в неглубоком бассейне с тренером
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов 2 апреля рассказал «Известиям», как научиться плавать во взрослом возрасте.

По словам эксперта, со временем когнитивные функции (возможности обучения, получения навыков) теряются, и поэтому научиться чему-либо тяжелее и дольше, в том числе и плаванию.

«Для организма и в целом для качества плавания чем раньше это сделать, тем будет лучше. При этом, если начинать обучение во взрослых группах, это будет полезно для здоровья, а именно для нервной системы, профилактики болезни Альцгеймера. Помимо этого, это не только полезный, но и жизненно необходимый навык, который может помочь вам или вашим близких в экстренных ситуациях. Учиться плавать лучше всего в неглубоком бассейне, где можно достать до дна. К тому же вы будете под постоянным наблюдением инструкторов и не останетесь без помощи в непредвиденном случае», — сказал Антонов.

Для посещения тренировок следует приобрести необходимые плавательные аксессуары: очки, шапочку, купальник, доску для плавания (однако, если вы посещаете бассейн, ее обычно выдают на время занятия), заключил специалист.

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26 марта фитнес-инструктор, работник стенда ОО РФСО «Локомотив» на ВДНХ Юлия Шведова рассказала «Известиям», что утренняя зарядка помогает быстрее проснуться и взбодриться, а также получить заряд положительных эмоций на день благодаря выработке «гормона радости» серотонина.

По ее словам, зарядка помогает поддерживать обмен веществ на необходимом уровне, за счет этого организм в течение дня сжигает больше калорий. К тому же ученые доказали, что физическая активность стимулирует работу мозга. Соответственно, человек, выполняющий зарядку, активен и эффективен в течение рабочего дня.

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