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Иностранные гости «Алых парусов» восхитились праздником выпускников
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Иностранные гости «Алых парусов» восхитились праздником выпускников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Праздник выпускников «Алые паруса» стал всемирно известной достопримечательностью Санкт-Петербурга. Иностранные блогеры и журналисты назвали организацию эталоном, а зрелище — уникальным. Гости поделились 1 июля своими впечатлениями от мероприятия с «Известиями».

«Радует, шокирует, вы шикарные! Удивительно, что это всё происходит на воде. Никто сегодня не отдыхает так, как мы работаем!» — отметил журналист шеф-бюро телеканала Al Arabiya Абдель Джавад.

Песни кумиров российской молодежи послушали и корреспонденты из Китая, Арабских Эмиратов, Венесуэлы, Ливана, Вьетнама.

«Я восхищена, не думала, что это настолько масштабно. Я читала, но не представляла, что будет так!» — сказала редактор вьетнамской государственной радиокомпании Voice of Vietnam Ха Нуэн.

Журналист Alpha News Айк Халатян подчеркнул, что выпускникам повезло, что для них создают такое празднество.

«Я много читал про «Алые паруса», про праздник. <…> И вот такое интересное ощущение: когда ты то, о чем читал в книгах, видишь наяву. Петербургским выпускникам в жизни очень повезло, что такой праздник, такую сказку для них создают», — указал он.

Посмотреть на праздник приехали и блогеры. Мерт Озтурк из Турции посетил больше 60 стран, однако решил задержаться в России.

«Это очень масштабное событие для выпускников. Оно показывает русскую культуру, как много внимания здесь уделяют образованию и школьникам. Я расскажу своим подписчикам, насколько это масштабно», — поделился он.

Целыми семьями у экранов собрались в Сербии. По словам зрительницы Елены Милькович, россияне передают всё из поколения в поколение и делают так, чтобы дети остались под впечатлением.

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Пятый канал вел прямую трансляцию праздника. Выпускной также освещало более 70 крупных российских СМИ.

«Алые паруса» посетили гости из 16 стран. В частности, из Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Молдавии и африканских стран. Почетными гостями стали 545 выпускников из городов Донецкой Народной Республики.

Праздник выпускников прошел в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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