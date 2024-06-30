Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон проголосовал на выборах в национальную ассамблею Франции
Мир
ФРГ одобрила экспорт оружия на рекордную сумму
Экономика
Стало известно о выгоде РФ в размере в 5 трлн рублей благодаря западным санкциям
Мир
Китайская ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение в ходе испытаний
Общество
МЧС предупредило о грозе с дождем и градом в Москве
Мир
МИД КНДР обвинил США в создании «азиатской версии НАТО»
Общество
Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook
Мир
Прокуратура Греции обвинила граждан Казахстана в поджоге на острове Гидра
Общество
Красноярская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию Azur Air
Мир
Экс-генсек НАТО назвал Шольца «канцлером вечной войны» из-за сомнений по Украине
Мир
Вучич рассказал об истинных желаниях Запада
Мир
В Киеве неизвестные очистили от следов вандализма мемориальную доску Булгакову
Общество
Канье Уэст и Гоша Рубчинский ужинали в ресторане «Белуга»
Мир
На Украине порекомендовали каждой семье закупить энергооборудование
Общество
В ДНР нашли изданную на деньги США экстремистскую литературу
Культура
Продюсер Рудковская сообщила о приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву
Общество
ФНС решила через суд изъять автомобили и апартаменты блогера Гасанова
Сюжет:

В Киеве неизвестные очистили от следов вандализма мемориальную доску Булгакову

Страна.ua: в Киеве убрали следы вандализма на мемориальной доске Булгакову
0
Фото: соцсети
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве на Андреевском спуске неизвестные восстановили первоначальный вид мемориальной доски на фасаде музея писателя Михаила Булгакова, которая была облита красной краской около года назад. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на представителей музея.

После инцидента сотрудники культурного учреждения приняли решение оставить мемориальную доску в таком виде.

«Но, видимо, кто-то посчитал, что это неправильно и вернул доске первоначальный, «бронзовый» вид», — сообщило издание в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что мемориальная доска в честь Михаила Булгакова на фасаде музея в Киеве была обновлена. С нее убрали надпись на русском языке: «В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков». Вместо нее появилась новая подпись на украинском языке: «В этом доме в 1906–1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков».

Точки невозврата: в РФ предупредили об уголовном преследовании русских на Украине
Кто поддерживает украинских националистов и почему на Западе чествуют эсэсовцев дивизии «Галичина»

26 апреля в украинском городе Ровно сбросили с постамента монумент советским солдатам, который был установлен почти 40 лет назад. Скульптурная композиция высотой 8 м состояла из трех бронзовых фигур — военного, партизана и девочки.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком.

25 января президент России Владимир Путин на встрече со студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта заявил, что уничтожение памятников за рубежом является потрясающим невежеством с плохими последствиями. Он подчеркнул, что в отличие от многих других стран в России сохраняют культурное наследие.

Ранее, 12 января, на станции метро «Пушкинская» в украинском Харькове демонтировали барельеф с изображением русского поэта и писателя Александра Пушкина. Еще один убрали со станции уже на следующий день.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024