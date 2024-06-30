В Киеве неизвестные очистили от следов вандализма мемориальную доску Булгакову

В Киеве на Андреевском спуске неизвестные восстановили первоначальный вид мемориальной доски на фасаде музея писателя Михаила Булгакова, которая была облита красной краской около года назад. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на представителей музея.

После инцидента сотрудники культурного учреждения приняли решение оставить мемориальную доску в таком виде.

«Но, видимо, кто-то посчитал, что это неправильно и вернул доске первоначальный, «бронзовый» вид», — сообщило издание в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что мемориальная доска в честь Михаила Булгакова на фасаде музея в Киеве была обновлена. С нее убрали надпись на русском языке: «В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков». Вместо нее появилась новая подпись на украинском языке: «В этом доме в 1906–1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков».

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