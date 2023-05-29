На Украине Булгакова переименовали в «выдающегося киевлянина»

Власти Киева переименовали Михаила Булгакова из «русского писателя» в «выдающегося киевлянина». Об этом 29 мая сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

Изменения внесены в мемориальную доску, установленную на фасаде музея писателя.

«Оттуда убрали надпись на русском языке: «В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков», — говорится в сообщении.

Сейчас надпись на доске сделана на украинском языке. «В этом доме в 1906-1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков», — отмечается в сообщении.

Изменения музей писателя согласовал с автором мемориальной доски Анатолием Кущем. По заявлению музея, текст изменили «по инициативе коллектива» и согласно закону об украинизации.

Мемориальная доска Булгакову в Киеве была установлена 9 февраля 1982 года.

Литературно-мемориальный дом-музей писателя в Киеве был основан в начале 1989 года. Историю жизни Булгакова в Киеве тесно переплетается с его романом «Белая гвардия».

Ранее, 26 мая, киевляне проголосовали за замену бюста Александра Пушкина на поэта Василия Стуса на станции метро «Университет».

На станции также расположены бюсты патофизиолога Александра Богомольца, поэтов Григория Сковороды и Тараса Шевченко, писателя Ивана Франко. Станция была открыта в 1960 году.

В начале мая в Киеве приняли концепцию, направленную на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни украинской столицы.

В этот же день Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс сноса на Украине связанных с Российской империей и СССР памятников.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.