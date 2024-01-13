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В Харькове демонтировали барельеф Пушкина на станции метро

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Фото: t.me/s/DecolonizationUkraine
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На станции метро «Пушкинская» в украинском Харькове демонтировали барельеф с изображением российского писателя и поэта Александра Пушкина. Об этом сообщили в Telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина» в пятницу, 12 января.

«В Харькове демонтирован барельеф Пушкина на одноименной станции метро», — говорится в сообщении.

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31 октября памятник поэту Александру Пушкину снесли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Как отмечается, его демонтировали «в рамках процесса деколонизации».

Перед этим, 22 сентября, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала Украину печальным примером культурной деградации. Она указала, что там в настоящее время оскверняются древние православные святыни, демонтируются памятники великим деятелям прошлого, а также целенаправленно искажается собственная история, а «палачи и предатели возвеличиваются».

13 июня президент РФ Владимир Путин отмечал, что в России можно создать парк из памятников, которые сносит украинская власть. В частности, глава государства заявил о готовности забрать демонтированный в Одессе монумент Екатерине II.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.

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