Путин назвал невежеством уничтожение памятников за рубежом

Уничтожение памятников за рубежом является потрясающим невежеством с плохими последствиями, заявил 25 января президент России Владимир Путин на встрече со студентами Балтийского федерального университета им. И. Канта.

«Кстати сказать, мы, в отличие от некоторых наших соседей, ничего не уничтожаем. Мы ко всему бережно относимся <...> В отличие от наших соседей, которые уничтожают памятники героям Великой Отечественной войны, да и просто российские, советские памятники, памятники Пушкину уже начали сносить и так далее. Это, конечно, потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в России живут и действуют по совсем другим принципам и законам. По этой причине на российской территории сохраняют культурное наследие, заключил он.

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