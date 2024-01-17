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В Болгарии временно отказались от переноса памятника «Алеша»

В Пловдиве временно сняли с рассмотрения вопрос о переносе памятника «Алеша»
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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В Болгарии 17 января назначили судьбоносным днем для легендарного памятника советскому воину-освободителю «Алеша». Демократическая партия призвала горсовет Пловдива одобрить на предстоящем заседании перенос монумента в Музей социалистического искусства. О дальнейшей судьбе памятника в среду, 17 января, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Войну против «Алеши» продолжает уже второе поколение болгарских политиков. Прежние попытки успехом не увенчались: снести памятник советскому воину-освободителю не дали местные ветераны и простые жители города Пловдива. Очередную попытку депутаты собирались устроить на заседании муниципального совета.

«Мы рассматриваем памятник как нечто, не имеющее прямого отношения к болгарской истории, напоминающее о сложном для болгарского народа периоде. Поэтому его место должно быть пересмотрено», — заявил депутат партии «Демократы за сильную Болгарию» Владимир Славенский.

«Сложным периодом» в истории Болгарии Славенский деликатно называет союз с гитлеровской Германией. Простые граждане взгляды правительства тогда не разделяли: во время освобождения страны в 1944-м советские войска встречали с благодарностью и цветами. Однако об этом в современной Европе вспоминать тоже не принято.

«Когда Советский Союз голодал, он направлял Болгарии огромную помощь после окончания Великой Отечественной войны, без нас бы Болгария не выжила. Несмотря на то, что обычные болгары продолжают относиться неплохо, очень хорошо даже к России, вся работа всегда же ведется с элитой. Элита настроена антирусски, это следование в общем тренде», — отметил историк Виктор Сеничкин.

Среди тех, кто участвовал в освобождении Софии, был простой сибирский парень Алексей Скурлатов. Именно он стал прообразом легендарного монумента «Алеша» на холме Освободителей. Ветерана не стало в 2013-м, но в родном селе Налобиха Алтайского края память о нем бережно хранят до сих пор. На происходящее в Болгарии смотрят с грустью, но без удивления. Родная дочь героя признается: уже привыкли видеть, как на Западе торгуют исторической памятью.

«Очень жаль, что рушится болгаро-советская дружба, веками цементировалась, веками мы были братьями», — говорит дочь Алексея Скурлатова Нелли Куйрукова.

Теперь вчерашние братья готовы выселить «Алешу» из центра Пловдива: монумент предлагают демонтировать и отправить в музей социалистического искусства. Местная коалиция по поводу такой идеи пока высказывается осторожно, вероятно, из-за цены вопроса.

«Мы предложили провести юридический и правовой анализ, чтобы увидеть технические возможности перемещения памятника, чтобы понять, сколько это будет стоить», — заявил представитель местной коалиции «Объединение Пловдива» Стефан Послийский.

Однако с резкой критикой переноса Алеши выступил бывший министр внутренних дел, а ныне лидер одной из крупнейших партий Болгарии Румен Петков.

«Попытки переписать историю предпринимаются уже 33 года. Призывы группы людей, которые никогда в жизни ничего не строили, заключаются в том, чтобы постоянно сносить и разрушать», – сказал Петков.

Голоса «против» неожиданно высказали даже члены партии демократов. Хотя именно ее сторонникам называют освобождение страны от нацистов советской оккупацией.

«Место Алеши там, где он сейчас. Я против переноса памятника. Это символ времени, символ жертвы, символ достойного участия во Второй мировой войне. Давайте не будем забывать, что более 400 тыс. болгарских солдат участвовали в Красной армии, более 20 тыс. жертв пали на фронтах Второй мировой войны», – отметил общественный советник от партии «Демократы за сильную Болгарию» Калин Милчев.

На этом фоне мэр Пловдива Констадин Димитров принял компромиссное решение: временно снять вопрос о переносе монумента с повестки городского совета.

«Вчера на прогулке в старом Пловдиве я встретился с торговцами, которые пришли из Благоевграда. Они сказали, что памятника — это пример того, как разные национальности живут в одном месте. На мой взгляд, нам нужно решать в первую очередь более насущные вопросы, будь то чистота, пробки, транспорт или образование», — Димитров.

Впрочем, как уже не раз доказывали европейские политики, бороться с советскими памятниками гораздо проще и выгоднее, чем решать насущные проблемы. Окончательное решение о судьбе монумента будет принято после проведения референдума среди жителей Пловдива.

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В декабре в центре болгарской Софии демонтировали памятник Советской армии. Отмечалось, что губернатор Софийского района Вьяра Тодева издала соответствующий приказ. В Госдуме призвали жестко реагировать на снос памятника. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что не понимает, почему Россия считает Болгарию дружественным государством после подобных действий.

Однако затем административный суд столицы Болгарии признал незаконным демонтаж памятника Советской армии. Указывалось, что для сноса скульптуры не были представлены никакие соответствующие акты или договоры.

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