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Со станции метро в Харькове убрали еще один барельеф с изображением Пушкина

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Фото: соцсети
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Со станции метро «Пушкинская» в украинском Харькове убрали еще один барельеф писателю и поэту Александру Пушкину, о чем 13 января сообщается в Telegram-канале организации «Деколонизация. Украина».

«В Харькове демонтировано последнее изображение Пушкина. Это было на выходе из станции метро «Пушкинская», — говорится в сообщении.

Руководитель организации «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков написал в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что после этого ожидается переименования улицы и станции.

При этом представитель Харьковского метрополитена Алексей Битнер отметил, что вопросом переименования станции «Пушкинская» занимаются местные власти, сообщает «Общественное Харьков».

«Если на уровне горсовета примут решение о переименовании, значит будем выполнять распоряжения. Пока таких распоряжений не поступало», — сказал он.

Накануне сообщалось, что барельеф с изображением российского писателя и поэта Александра Пушкина демонтировали на этой станции метро 12 января.

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13 октября 2023 года портал Kharkiv Today сообщал, что в метро Харькова на станции «Пушкинская» демонтировали 19 стихотворений русского поэта Пушкина. Стихи были написаны на русском языке и находились рядом с барельефами, на которых изображен Пушкин. Тогда врио директора департамента инфраструктуры Харьковского городского совета Александра Мирошниченко заявила, что КП «Харьковский метрополитен» определяется технология демонтажа барельефов с изображением Пушкина на станции метро.

31 октября памятник Александру Пушкину снесли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. 27 октября демонтировали бюст Пушкина в Киеве на территории гимназии № 153.

В 2022 году сообщалось, что на территории Украины всего было демонтировано 28 памятников Пушкину.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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