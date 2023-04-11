На Украине за год демонтировали 28 памятников Пушкину

В 2022 году на территории Украины были демонтированы 28 памятников русскому писателю и поэту Александру Пушкину. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба министерства культуры страны.

В общей сложности по решению киевских властей под снос пошли 145 монументов, так или иначе связанных с Россией. В частности, были демонтированы более 20 памятников советским солдатам, девять памятников писателю Максиму Горькому, четыре — полководцу Александру Суворову и столько же — писателю Николаю Островскому.

Кроме того, в 2022 году на Украине переименовали 9859 географических объектов, названия которых ассоциировались с РФ.

Ранее, 29 марта, стало известно, что жители украинского города Сумы не поддержали проект по переименованию улиц, в названиях которых содержатся имена российских и советских деятелей.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.