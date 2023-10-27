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В Киеве на территории гимназии демонтировали бюст Пушкина

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Фото: t.me/DecolonizationUkraine
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В Киеве демонтировали бюст поэта Александра Пушкина на территории гимназии № 153, сообщил 27 октября Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Также опубликована фотография, на ней показано, что от монумента остался лишь постамент.

Гимназия названа в честь Пушкина. На сайте учреждения говорится, что имя ему было присвоено во время существования Украинской ССР.

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Ранее, 11 октября, власти города Белгорода-Днестровского Одесской области дали согласие на снос памятника герою СССР Зое Космодемьянской.

22 сентября председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании IX Парламентского форума «Историко-культурное наследие России» в Дербенте, назвала Украину печальным примером культурной деградации. Председатель Совфеда указала, что там в настоящее время оскверняются древние православные святыни, демонтируются памятники великим деятелям прошлого, а также целенаправленно искажается собственная история, а «палачи и предатели возвеличиваются».

До этого, в июне, сообщалось, что в Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.

5 октября в Киеве демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому. Памятник писателю установили в Киеве в 1978 году перед фасадом здания Киевского электромеханического техникума железнодорожного транспорта, где он учился в 1921–1922 годах. Фигура Островского была изображена в образе мифического Прометея.

В мае украинские СМИ сообщали, что в Киеве приняли концепцию, направленную на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни украинской столицы. Концепция предусматривает создание курсов и разговорных клубов украинского языка в городских библиотеках Киева, открытие офиса языковой культуры, показ классики украинского кино и современных картин. Речь идет также о разработке и реализации образовательных программ по украинскому языку для неформального обучения граждан, в том числе инвалидов.

Тогда же Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс сноса на Украине связанных с Российской империей и СССР памятников.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.

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