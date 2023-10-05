Памятник писателю Островскому демонтировали в Киеве

Памятник советскому писателю Николаю Островскому демонтировали в Киеве, сообщил 5 октября Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Также опубликована фотография, на ней показано, что от монумента остался лишь постамент.

Памятник писателю установили в Киеве в 1978 году перед фасадом здания Киевского электромеханического техникума железнодорожного транспорта, где он учился в 1921–1922 годах. Фигура Островского была изображена в образе мифического Прометея.

В 2022 году на территории страны были демонтированы 28 памятников русскому писателю и поэту Александру Пушкину. В том же году власти Украины переименовали 9859 географических объектов, названия которых ассоциировались с РФ.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.