Памятник писателю Островскому демонтировали в Киеве
Памятник советскому писателю Николаю Островскому демонтировали в Киеве, сообщил 5 октября Telegram-канал «Деколонизация. Украина».
Также опубликована фотография, на ней показано, что от монумента остался лишь постамент.
Памятник писателю установили в Киеве в 1978 году перед фасадом здания Киевского электромеханического техникума железнодорожного транспорта, где он учился в 1921–1922 годах. Фигура Островского была изображена в образе мифического Прометея.
В 2022 году на территории страны были демонтированы 28 памятников русскому писателю и поэту Александру Пушкину. В том же году власти Украины переименовали 9859 географических объектов, названия которых ассоциировались с РФ.
На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.