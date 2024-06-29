В Иране пройдет второй тур президентских выборов

Ни один из кандидатов в президенты Ирана не набрал на голосовании на выборах более 50% голосов, 5 июля в республике состоится второй тур президентских выборов. Об этом сообщает агентство Tasnim в своем Telegram-канале со ссылкой на данные избиркома.

По итогам первого тура экс-министр здравоохранения Ирана Масуд Пезешкиан набрал более 10,4 млн голосов, а его оппонент, духовный лидер в Совете безопасности республики Саид Джалили — свыше 9,4 млн. Всего было обработано более 24,4 млн бюллетеней.

Таким образом, реформист Пезешкиан и консерватор Джалили проходят во второй тур. Другие кандидаты спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади набрали свыше 3,3 млн и 206,3 тыс. голосов соответственно.

Накануне Джалили заявил «Известиям», что целью его политики является укрепление отношений со всеми странами, с которыми у Ирана есть точки соприкосновения в различных областях.

28 июня по всему Ирану в 8:00 по местному времени (7:30 мск) открылись избирательные участки для голосования на выборах нового президента.

Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены после гибели 19 мая в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси. Авария произошла, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, в потерпевшем крушение вертолете среди прочих находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.