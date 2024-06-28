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Блиновская погасила 70 млн рублей задолженности перед ФНС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Задолженность блогера Елены Блиновской перед Федеральной налоговой службой (ФНС) снизилась на 70 млн рублей после продажи одной из квартир. Об этом 28 июня сообщил «Известиям» адвокат Блиновской Иван Морозов.

По его словам, жилье принадлежало отцу блогера. По состоянию на март 2024 года, Блиновская задолжала ФНС около 1,4 млрд рублей

Ранее в этот день стало известно, что муж блогера Елены Блиновской Алексей объявлен в розыск после неявки к следователю. Его обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств. Дело было возбуждено в рамках расследования его супруги. До этого, 10 июня, Арбитражный суд Москвы отказался признать банкротом IT-компанию Алексея Блиновского «Подари мечту».

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Блогер задолжала государству 1,4 млрд и подозревается в отмывании 706 млн рублей

Ранее, 2 апреля, ФНС доначислила Блиновской примерно 227 млн рублей налогов за проведенные ею «Марафоны желаний». Тогда же Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера о снижении налогов, пени и штрафов. 23 мая стало известно, что Блиновская обжаловала это решение.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. В январе 2024 года суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. В апреле она выразила готовность погасить ущерб в размере более 900 млн рублей. На данный момент блогер арестована до 26 июля.

Также в январе этого года адвокат блогера Наталия Сальникова сообщала, что Блиновской и ее супругу Алексею придется признать себя банкротами, поскольку счета их компаний «Эра» и «Редан» арестованы, по ним нельзя вести какую-либо деятельность. Позднее, 5 мая, из списка единого государственного реестра юридических лиц была исключена компания ООО «Нембус», занимавшаяся добычей руды и песков драгоценных металлов, которая принадлежала Алексею Блиновскому.

После этого на российских интернет-ресурсах появились объявления о продаже, предположительно принадлежащих Блиновской двухэтажного коттеджа в подмосковной Истре и автомобиля Lamborghini Urus. «Известия» располагают кадрами обысков в особняке четы, которые проходили весной 2023-го.

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