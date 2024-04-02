Арбитражный суд Москвы отклонил иск Блиновской к ФНС

Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера Елены Блиновской к Федеральной налоговой службе (ФНС) о снижении налогов, пени и штрафов. Об этом 2 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Сообщается, что юрист Иван Морозов в ходе заседания заявил, что ФНС неверно рассчитала сумму общего долга блогера и не предоставила налоговые выписки.

В свою очередь в ФНС указали на аргументированность отчетов ведомства. Отмечалось, что в налоговой также указали суммы, затраченные на покупку предметов искусства, поездки и другие расходы обвиняемой.

На заседании суда присутствовала и адвокат Блиновской Наталья Сальникова. Она подала ряд ходатайств, однако в их удовлетворении суд отказал, уточнил корреспондент. Сальникова рассказала «Известиям», что считает решение суда преждевременным.

«Мы полагаем, что есть основания обратиться в суд вышестоящей инстанции. Безусловно, это будет зависеть от тех доводов и выводов, что суд сделает в своем вынесенном акте. Мы с ним ознакомимся, когда он будет готов, и после этого примем решение о необходимости обжалования», — сообщила адвокат.

Обвиняемая подала иск к ФНС 26 декабря прошлого года. Тогда подробности заявления не оглашались. Налоговый юрист Александр Хаминский в беседе с «Известиями» отметил, что решение суда будет зависеть от качества представленных доказательств.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 года по 2021-й. Осенью прошлого года ее адвокат Наталья Сальникова рассказала «Известиям», что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022-й.

В начале декабря Сальникова сообщила, что Блиновская не погасила долг перед налоговой, размер которого на настоящий момент составляет 1,44 млрд рублей. Всего блогер за время следствия выплатила 55 млн рублей. Позднее Сальникова уточнила, что Блиновские вынуждены заявить о своем банкротстве, так как счета компаний супругов арестованы и вести какую-либо деятельность нет возможности.

22 января Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. После этого в прокуратуре сообщили о том, что ее поместили в следственный изолятор для женщин № 6 «Печатники» в столице в 20-местную карантинную камеру. В СИЗО блогер будет находиться до 26 апреля 2024 года. Защита просила суд отменить постановление и отозвать изменение меры пресечения.

Затем, 26 марта, московский главк Следственного комитета (СК) России сообщил, что блогер и ее супруг Алексей Блиновский приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Автор «Марафона желаний» обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).