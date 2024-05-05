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Муж Блиновской лишился компании по добыче руды

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Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда
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Компанию ООО «Нембус», занимавшуюся добычей руды и песков драгоценных металлов, которая принадлежала супругу блогера Елены Блиновской Алексею, исключают из списка единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Об этом 5 мая свидетельствуют данные из базы СПАРК, с которыми ознакомились «Известия».

Отмечается, что общество с уставным капиталом 10 тыс. рублей было зарегистрировано в феврале 2021 года. Его единственным учредителем и гендиректором значится Алексей Блиновский. Кроме того, из данных следует, что в процессе ликвидации также находится принадлежащее Блиновскому ООО «Океан молодости», которое специализировалось на продаже фармацевтической продукции. За три года работы убыток компании составил 64 млн 800 тыс. рублей.

Также Блиновский является совладельцем ООО «Подари мечту», занимающегося обработкой данных и предоставлением услуг по размещению информации. В настоящее время компания, в которой мужу опального блогера принадлежит половина активов, должна государству 2,41 млн рублей. В ее карточке отмечено, что один из совладельцев прошел процедуру банкротства.

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Ранее, 2 мая, сообщалось, что сама блогер Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Информация об этом появилась в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс).

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год. Позднее налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022-й. На данный момент она находится под стражей до 26 июля.

Еще в январе адвокат блогера Наталия Сальникова сообщала, что ей и ее мужу Алексею приходится заявить о своем банкротстве, потому что счета их компаний «Эра» и «Редан» арестованы, по ним нельзя вести какую-либо деятельность.

26 марта семья Блиновских приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела против Елены. Спустя месяц на российских интернет-ресурсах появились объявления о продаже, предположительно, принадлежащих блогеру двухэтажного коттеджа в подмосковной Истре и автомобиля Lamborghini Urus оранжевого цвета. Уточнялось, что цена дома составляет 920 млн рублей. 24 апреля Сальникова заявила в суде, что ее подзащитная готова погасить ущерб в размере более 900 млн рублей.

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