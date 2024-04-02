ФНС начислила Блиновской около 227 млн рублей налогов за «Марафоны желаний»

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начислила блогеру Елене Блиновской примерно 227 млн рублей налогов за проведенные ею «Марафоны желаний». Об этом 2 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Юрист Иван Морозов, представляющий интересы Блиновской, отметил, что налоговый орган не указал, как именно блогер дробила свой бизнес, а также не учел, что не все покупатели «Марафонов желаний» — граждане России.

«Тот факт, что у Блиновской был умысел не платить — налоговой не доказан», — заявил Морозов в суде.

Таким образом, по мнению юриста, налог в ФНС подсчитали неверно. Из-за налога на добавленную стоимость (НДС) физических лиц эта сумма должна быть снижена на 43 млн рублей. Переплаты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) составляют 157 млн рублей. Также Блиновской назначен штраф на сумму почти 227 млн рублей и пени. Следствие считает, что полная сумма недоимки со стороны обвиняемой составляет около 907 млн рублей, а сторона Блиновской уверена, что ее долг составляет только 264 млн.

Помимо Иванова, на заседании выступила адвокат блогера Наталья Сальникова. Она потребовала подтверждения, что налоговый орган изъял у Блиновской копии документов. Представители ФНС ответили на это, что у них есть бумаги, которые подтверждают, что обвиняемая покупала предметы искусства и оплачивала дорогие путешествия, а также перечислила в счет государства средства, явно недостаточные с точки зрения закона.

Помимо этого, Сальникова заявила, что важны все уточнения, сделанные истцом, потому что у Блиновской есть право на справедливый расчет долга перед налоговыми органами.

Ранее, 26 марта, Блиновская и ее супруг Алексей начали ознакомление с материалами уголовного дела в отношении них. Блогер обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Ее мужу вменяют преступления по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ («Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 года по 2021-й. Осенью прошлого года Сальникова рассказала «Известиям», что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022-й год.

В начале декабря Сальникова сообщила, что Блиновская не погасила долг перед налоговой, составляющий 1,4 млрд рублей. Всего блогер за время расследования выплатила 55 млн рублей. Позднее Сальникова сообщила, что супругам приходится заявить о своем банкротстве, потому что счета их компаний «Эра» и «Редан» арестованы, по ним нельзя вести какую-либо деятельность.

22 января Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. После этого в прокуратуре сообщили о том, что ее поместили в следственный изолятор для женщин №6 «Печатники» в столице в 20-местную карантинную камеру. В СИЗО блогер пробудет до 26 апреля 2024 года. Защита просила суд отменить постановление и отозвать изменение меры пресечения.

Старший партнер МКА «ЮрСити», адвокат Виталий Шакин в разговоре с «Известиями» 22 марта отметил, что по обвинениям, которые предъявили Блиновской, ей может грозить до 10,5 лишения свободы.