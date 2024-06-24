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Арендодатели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 2025 года власти хотят расширить круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет. Речь идет о россиянах, не зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), но фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность, рассказали «Известиям» в Минфине.

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Профессиональный вычет по НДФЛ позволяет уменьшить налогооблагаемую базу или вернуть часть уплаченных денег гражданам, которые занимаются предпринимательством. Сейчас право на компенсацию имеют ИП на общей системе налогообложения, физлица без статуса ИП, работающие по гражданско-правовым договорам, нотариусы и адвокаты, а также авторы, получающие гонорар.

Минфин предлагает распространить вычет и на других физлиц, которые получают прибыль без открытия ИП. В частности, поправки коснутся граждан, систематически сдающих в аренду жилье, без перехода на ИП или самозанятость, отметил замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Сергей Лаптев.

«Такая инициатива — следствие принятого 14 февраля 2024 года решения Конституционного суда №6-П», — отметил эксперт.

Так, женщина сдавала квартиру и хотела учесть расходы на ее содержание при уплате НДФЛ, поделился Сергей Лаптев. Другой гражданин купил и потом продал за ту же цену девять автобетоносмесителей, то есть фактически ничего не заработал. Так как они не были зарегистрированы должным образом, в вычете им отказали. В результате Конституционный суд констатировал отсутствие правовой определенности и постановил ввести соответствующие изменения в законодательство до начала 2025 года, резюмировал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дельная выплата: арендодатели смогут получать профессиональный вычет по НДФЛ

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