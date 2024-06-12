Блог и намерение: инфлюенсеры выступили против готовящихся законопроектов для отрасли

Сразу две организации — Ассоциация блогеров и агентств и Совет блогеров — выступили против готовящихся законопроектов в отношении инфлюенсеров. Новые инициативы направлены на ограничения возможностей для развития этого рынка в России , считают его представители. Речь идет о двух депутатских законопроектах: первый создает приоритетное право для отечественных соцсетей на размещение эксклюзивного контента блогеров, а второй — вводит для них запрет на рекламную деятельность в Facebook и Instagram (принадлежат Meta, деятельность компаний в РФ признана экстремистской и запрещена). В Общественной палате поддержали законодателей: возможность публикации рекламы на этих площадках должна быть закрыта .

Против закона

В Госдуме активно готовятся законодательные нормы в отношении блогеров . Во время ПМЭФ было представлено несколько инициатив. Так, предлагается наделить социальные сети приоритетным правом на эксклюзивный контент от инфлюенсеров, запретить им рекламную деятельность в заблокированных Facebook и Instagram . О новых законопроектах рассказал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Сейчас законодательство не запрещает блогерам размещать свои рекламные посты в этих соцсетях, но при этом их необходимо промаркировать . Информация должна передаваться в единый реестр интернет-рекламы.

В Ассоциация блогеров и агентств (АБА) не поддерживают инициативы, которые направлены на ограничения возможностей для развития рынка инфлюенс-маркетинга в России , отмечается в письме организации Антону Горелкину. С документом ознакомились «Известия».

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Мера обязать первоначально публиковать контент на русскоязычных платформах дискредитирует отечественные соцсети , кроме того, такое нововведение намекает на то, что самостоятельно инфлюенсеры не выбирают в приоритет социальные сети России, говорится в документе.

— Такое нововведение скорее станет формальностью для блогеров, которое будет отбирать дополнительные ресурсы и вызовет непонимание на рынке . Не стоит через рычаги запретов и ограничений влиять на рынок инфлюенс-маркетинга, намного эффективнее давать новые возможности, преференции, государственную поддержку для блогеров и платформ, — подчеркивается в письме.

Там также говорится, что есть и несколько опасений к законопроекту о запрете рекламы. Компания Meta, которой принадлежат социальные сети, не получает финансирования от рекламной деятельности внутри этих площадок , уверяют в АБА.



— Если блогер размещает рекламу на этих площадках, он не нарушает закон, использует их только как инструмент. Все средства от рекламы идут напрямую инфлюенсеру, который может работать через агентство или самостоятельно. В обоих случаях оборот рекламных бюджетов осуществляется внутри России, и с этих средств платятся налоги , — говорится в письме.

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В Совете блогеров, который также обратился к Антону Горелкину, отметили, что в настоящий момент предприниматели и самозанятые активно используют для продвижения и продажи своих товаров и услуг в том числе соцсети, которые находятся под запретом в РФ . В то же время, как разъясняла Генпрокуратура, законом не запрещено пользоваться этими социальными сетями, в том числе публиковать в них рекламу, за исключением приобретения таргетированной рекламы у самой площадки, отметила сооснователь организации, юрист Виктория Рашина.

— Инициатива, направленная на тотальный запрет рекламы любых товаров и услуг российских предпринимателей и самозанятых на этих ресурсах, в очередной раз ударит по субъектам малого и среднего предпринимательства, а также по самозанятым, которые давно стали дисциплинированными налогоплательщиками , — считает она.

Поэтому вместо запрета нужны дополнительные меры господдержки, а также плавный и комфортный для них переход на отечественные платформы, которые смогут обеспечить их аналогичным, удобным сервисом для продвижения товаров и услуг , полагают в совете.

По словам Виктории Рашиной, при принятии таких инициатив необходимо выйти на открытый диалог с представителями рынка и отрасли — блогерами, участниками отечественных социальных медиа, экспертов отрасли, представителей ФНС, Роскомнадзора, правоохранительных органов для выработки общей позиции . Совет обратился к Антону Горелкину с таким предложением.

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По словам основателя Совета блогеров Валерии Рытвиной, мотивация размещать эксклюзивный контент на российских площадках должна быть созидающей, а не через санкции.

— Эксклюзивный контент — задача российских платформ, которые вполне могут заинтересовать авторов различными бонусами и преференциями . По законопроекту много вопросов, например, кто и как будет отслеживать и сравнивать контент на площадках, как вообще инициативой допускается заставлять и наказывать за неразмещение того или иного контента , — отметила она.

Драйверы площадок

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает инициативу о приоритетном праве отечественных социальных сетей на размещение контента верной. Но форма ее исполнения, по его словам, не самая лучшая .

— Первое, что стоило бы сделать, — это пообщаться с профессиональным сообществом. Либо в Общественной палате инициировать дискуссию, поинтересоваться о механизмах стимулирования для блогерского сообщества , — отметил он.

Также, по его словам, необходимо помочь российским площадкам стать более качественными.

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Депутат Госдумы Антон Немкин считает: если пользователь понимает, что блогеры, за которыми он следит, отдают приоритет зарубежным, а зачастую и запрещенным платформам, он всё равно продолжит посещать их страницы . То же самое и с рекламными интеграциями: выстраивается цепочка — рекламодатели, которые стремятся размещаться в запрещенных соцсетях, привлекают туда инфлюенсеров, а те уже приводят людей. Всё это популяризует те платформы, на большую часть из которых нельзя попасть без VPN, объяснил депутат.

По его словам, такая ситуация приводит к растущему числу утечек данных . Если сейчас помочь в развитии площадкам, отдавая им приоритет в размещении эксклюзивного контента и ограничивая возможность рекламных публикаций на их аналогах, взамен в будущем можно получить комфортную и защищенную цифровую среду для пользователей .

Эффект регулирования

Запрет рекламы в запрещенных соцсетях — это очевидная история, и непонятно почему такое ограничение не было принято раньше , сказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате (ОП) РФ Александр Малькевич.

— Площадки запрещены в России, и возможность размещения рекламы в них должна быть закрыта, — отметил он.

Норму о приоритетном праве для отечественных площадок он счел разумной, но необходимо продумать, как ее законодательно осуществить , добавил эксперт.

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Руководитель направления разрешение It&Ip споров юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле предположил, что две обсуждаемые инициативы взаимосвязаны.

— С точки зрения замысла законодателя эти меры понятны. Однако сложно оценить их эффективность, поскольку история не знает примеров, когда через понуждение государства приобретали популярность какие-либо социальные сети . Волна популярности всегда исходила из удобства сервиса для пользователей, рекламодателей и блогеров, — отметил он.