Реклама на паузу: блогеров и иноагентов оштрафовали на 3,5 млн рублей

Роскомнадзор оштрафовал блогеров и иноагентов в этом году на 3,5 млн рублей за нарушение закона «О рекламе» . К административной ответственности привлекли Анастасию Ивлееву, Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) и других. Взыскания получили также посредники, которые занимались продвижением на каналах известных инфлюэнсеров, и администраторы сообществ в соцсетях . Меры начали действовать с 1 сентября 2023-го, общая сумма штрафов в этом году уже увеличилась почти в 11 раз .

Нарушители закона

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) оштрафовала российских заказчиков рекламы и ее распространителей на сумму более 3,5 млн рублей за нарушение соответствующего закона. Всего было вынесено 52 постановления о привлечении к административной ответственности, из них 32 — за несвоевременное предоставление или предоставление неактуальных данных о рекламе, сумма взысканий составила 2,1 млн рублей. За отсутствие идентификатора принято 20 постановлений на 1,4 млн , рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.

— К административной ответственности были привлечены Анастасия Ивлеева, иноагенты Илья Варламов, Алишер Моргенштерн. Штрафы начислили также посредникам, которые размещали рекламу на каналах известных блогеров, региональным СМИ, администраторам сообществ в социальных сетях , — говорится в ответе Роскомнадора.

«Известия» направили запросы Ивлеевой и Моргенштерну, с Варламовым связаться не удалось.

Анастасия Ивлеева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Решение о наложении штрафа ведомство принимает по результатам административных расследований , отметили в Роскомнадоре. Там уточнили, что распространители не исполнили обязанности по предоставлению сведений и маркировке рекламы, размещенной в Telegram, YouTube, Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и других информационных ресурсах.

По состоянию на 3 апреля 2024 года на рассмотрении находится более 250 жалоб граждан на нарушение требований законодательства, возбуждено 98 административных дел, в том числе по фактам публикации рекламы без идентификатора в Instagram , добавили в ведомстве.

Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

С 1 сентября 2023-го начали действовать меры административной ответственности статьи 18.1 закона №38 «О рекламе». Российские заказчики и ее распространители обязаны передавать сведения о креативах, размещаемых в интернете, в Роскомнадзор для учета. Федеральная служба наделена полномочиями рассматривать дела об отсутствии идентификатора рекламы, предоставлении недостоверных данных или непредоставлении информации о креативах. В прошлом году ведомство рассмотрело четыре административных дела, сумма начисленных штрафов составила 330 тыс. рублей .

Ранее в ФАС говорили, что правила маркировки рекламы на Instagram распространяться не могут, так как соцсеть запрещена на территории РФ. Однако в то же время Роскомнадзор заявлял, что будет отслеживать подобные публикации в этой соцсети . Несмотря на это заявление, до сих пор нет инструмента, как сопоставлять аккаунт и данные конкретного человека, отметила основатель Совета блогеров Валерия Рытвина.

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

По ее словам, маркировать нужно, но привлекать к ответственности крайне сложно, если в «шапке» профиля не указано ФИО автора . Откуда Роскомнадзор планирует брать паспортные данные и куда направлять постановление о нарушении, до сих пор не ясно, добавила она. По факту за нарушение в запрещенной сети можно привлечь только самых известных людей — актеров, певцов, поскольку их можно идентифицировать .

Меньше денег

Блогер в отрасли электроники и технологии Анна Белова рассказала «Известиям», что запросов по рекламе приходит немного: 90% — это в Telegram, а 10% — YouTube. На данный момент, по ее словам, проблем с маркировкой нет, всё делается быстро и легко. Информацию инфлюэнсер передает через оператора рекламных данных «ВКонтакте», распространители же пишут чаще всего напрямую .

По ее словам, определенного агрегатора или сайта для поиска рекламных контрактов, который бы качественно работал, она так и не нашла.

Из-за законодательных нововведений стало меньше заказчиков, рассказала социальный блогер Алина Мелконян. Каждый инфлюэнсер, предприниматель, знает о действующих правилах, подчеркнула она, и каждый пытается сделать всё, чтобы не попасть под штраф, лишний раз всё перепроверяя. Сейчас выгоднее закупать рекламу на автоматических сайтах .

Фото: Global Look Press/Valentin Wolf

Многие операторы рекламных данных создали комфортные условия для работы. Есть четкие инструкции, которым стоит следовать , пояснила эксперт Совета блогеров Екатерина Кожанова. У нее аналогичные данные по спаду контрактов, как и у других участников рынка.

— Небольшие компании, некоторые локальные бренды не всегда хотят работать по новым правилам. Я не понимаю, почему. Быть может, сейчас чуть больше времени требуется на оформление всех документов, но стало всё более прозрачно с двух сторон , — сказала она.

В пресс-службе VK сказали «Известиям», что на проектах соцсети маркируются все форматы публикаций, при этом компания выступает оператором рекламных данных, он остается бесплатным для всех пользователей и партнеров . По данным организации, быстрее всех к новым правилам адаптировались крупные игроки и агентства, в том числе благодаря открытому диалогу и гибкости индустрии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Малый и средний бизнес тоже активно маркирует продвижение в интернете — в этом помогает и автоматизация процесса на ключевых рекламных платформах. Инфлюэнсеры адаптировались к изменениям дольше, но сейчас проблем в процессах маркировки и передачи данных в Единый реестр интернет-рекламы VK не наблюдает . Маркировка повышает прозрачность рынка, а также способствует повышению качества такого контента и услуг игроков индустрии.