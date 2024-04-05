Реклама на паузу: блогеров и иноагентов оштрафовали на 3,5 млн рублей
Роскомнадзор оштрафовал блогеров и иноагентов в этом году на 3,5 млн рублей за нарушение закона «О рекламе». К административной ответственности привлекли Анастасию Ивлееву, Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) и других. Взыскания получили также посредники, которые занимались продвижением на каналах известных инфлюэнсеров, и администраторы сообществ в соцсетях. Меры начали действовать с 1 сентября 2023-го, общая сумма штрафов в этом году уже увеличилась почти в 11 раз.
Нарушители закона
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) оштрафовала российских заказчиков рекламы и ее распространителей на сумму более 3,5 млн рублей за нарушение соответствующего закона. Всего было вынесено 52 постановления о привлечении к административной ответственности, из них 32 — за несвоевременное предоставление или предоставление неактуальных данных о рекламе, сумма взысканий составила 2,1 млн рублей. За отсутствие идентификатора принято 20 постановлений на 1,4 млн, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
— К административной ответственности были привлечены Анастасия Ивлеева, иноагенты Илья Варламов, Алишер Моргенштерн. Штрафы начислили также посредникам, которые размещали рекламу на каналах известных блогеров, региональным СМИ, администраторам сообществ в социальных сетях, — говорится в ответе Роскомнадора.
«Известия» направили запросы Ивлеевой и Моргенштерну, с Варламовым связаться не удалось.
Анастасия Ивлеева
Решение о наложении штрафа ведомство принимает по результатам административных расследований, отметили в Роскомнадоре. Там уточнили, что распространители не исполнили обязанности по предоставлению сведений и маркировке рекламы, размещенной в Telegram, YouTube, Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и других информационных ресурсах.
По состоянию на 3 апреля 2024 года на рассмотрении находится более 250 жалоб граждан на нарушение требований законодательства, возбуждено 98 административных дел, в том числе по фактам публикации рекламы без идентификатора в Instagram, добавили в ведомстве.
Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом)
С 1 сентября 2023-го начали действовать меры административной ответственности статьи 18.1 закона №38 «О рекламе». Российские заказчики и ее распространители обязаны передавать сведения о креативах, размещаемых в интернете, в Роскомнадзор для учета. Федеральная служба наделена полномочиями рассматривать дела об отсутствии идентификатора рекламы, предоставлении недостоверных данных или непредоставлении информации о креативах. В прошлом году ведомство рассмотрело четыре административных дела, сумма начисленных штрафов составила 330 тыс. рублей.
Ранее в ФАС говорили, что правила маркировки рекламы на Instagram распространяться не могут, так как соцсеть запрещена на территории РФ. Однако в то же время Роскомнадзор заявлял, что будет отслеживать подобные публикации в этой соцсети. Несмотря на это заявление, до сих пор нет инструмента, как сопоставлять аккаунт и данные конкретного человека, отметила основатель Совета блогеров Валерия Рытвина.
По ее словам, маркировать нужно, но привлекать к ответственности крайне сложно, если в «шапке» профиля не указано ФИО автора. Откуда Роскомнадзор планирует брать паспортные данные и куда направлять постановление о нарушении, до сих пор не ясно, добавила она. По факту за нарушение в запрещенной сети можно привлечь только самых известных людей — актеров, певцов, поскольку их можно идентифицировать.
Меньше денег
Блогер в отрасли электроники и технологии Анна Белова рассказала «Известиям», что запросов по рекламе приходит немного: 90% — это в Telegram, а 10% — YouTube. На данный момент, по ее словам, проблем с маркировкой нет, всё делается быстро и легко. Информацию инфлюэнсер передает через оператора рекламных данных «ВКонтакте», распространители же пишут чаще всего напрямую.
По ее словам, определенного агрегатора или сайта для поиска рекламных контрактов, который бы качественно работал, она так и не нашла.
Из-за законодательных нововведений стало меньше заказчиков, рассказала социальный блогер Алина Мелконян. Каждый инфлюэнсер, предприниматель, знает о действующих правилах, подчеркнула она, и каждый пытается сделать всё, чтобы не попасть под штраф, лишний раз всё перепроверяя. Сейчас выгоднее закупать рекламу на автоматических сайтах.
Многие операторы рекламных данных создали комфортные условия для работы. Есть четкие инструкции, которым стоит следовать, пояснила эксперт Совета блогеров Екатерина Кожанова. У нее аналогичные данные по спаду контрактов, как и у других участников рынка.
— Небольшие компании, некоторые локальные бренды не всегда хотят работать по новым правилам. Я не понимаю, почему. Быть может, сейчас чуть больше времени требуется на оформление всех документов, но стало всё более прозрачно с двух сторон, — сказала она.
В пресс-службе VK сказали «Известиям», что на проектах соцсети маркируются все форматы публикаций, при этом компания выступает оператором рекламных данных, он остается бесплатным для всех пользователей и партнеров. По данным организации, быстрее всех к новым правилам адаптировались крупные игроки и агентства, в том числе благодаря открытому диалогу и гибкости индустрии.
Малый и средний бизнес тоже активно маркирует продвижение в интернете — в этом помогает и автоматизация процесса на ключевых рекламных платформах. Инфлюэнсеры адаптировались к изменениям дольше, но сейчас проблем в процессах маркировки и передачи данных в Единый реестр интернет-рекламы VK не наблюдает. Маркировка повышает прозрачность рынка, а также способствует повышению качества такого контента и услуг игроков индустрии.
По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, этот закон никак не облегчает компаниям жизнь, всё стало просто дороже и сложнее. У людей до сих пор возникают вопросы, например, как проводить рекламу информационных партнерств, конференций и так далее. Организации, которые занимаются продвижением в больших объемах, были вынуждены нанять еще одного человека, который бы занимался этой отчетностью. Для бизнеса, по мнению эксперта, плюсов нет, но для государства это понимание объемов рынка.